Un tempo che nemmeno “a novembre”, ma Giusy Ferreri fa ballare Reggio Calabria fra tuoni e fulmini | FOTO

“E allora andiamo al mare, in mezzo a un temporale“. La strofa di “Amore e Capoeira” l’hanno presa alla lettera. Giusy Ferreri sfida tuoni e fulmini nella penultima notte di Festa di Madonna e fa ballare il folto pubblico di piazza Indipendenza. Nonostante un cielo che promette pioggia, come “a novembre“, per restare in tema, la cantautrice palermitana non si è persa d’animo sfoggiando un look sexy e la sua voce inconfondibile che ha intonato i suoi più grandi successi.

Dopo l’energia di Sal Da Vinci che ha animato la serata di ieri, oggi è toccato alla cantante scoperta a X Factor 2008 far cantare il pubblico reggino. Domani notte il gran finale con Mannarino che chiuderà il programma “originale” delle Feste Mariane prima degli attesissimi fuochi d’artificio. La notte del 16 settembre, invece, si terrà il concerto di Emis Killa, ricalendarizzato dopo l’annullamento di sabato scorso, in ossequioso rispetto alla morte della giovane Anthea.