Sal Da Vinci emoziona Reggio Calabria, dedica il concerto ad Anthea e celebra le sue radici reggine | FOTO e VIDEO

Una serata di musica, emozioni e partecipazione popolare nel cuore di Reggio Calabria. Il concerto di Sal Da Vinci ha richiamato migliaia di persone in pieno centro cittadino per i festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, trasformando la piazza in un grande palcoscenico di festa e condivisione. L’artista, molto legato alla città per le sue origini familiari, il cantante infatti ha sangue reggino per via del nonno, ha regalato al pubblico una serata ricca di successi, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera e presentando anche i brani più recenti. Un momento particolarmente toccante è arrivato quando Sal Da Vinci ha dedicato il concerto ad Anthea, la giovane vittima del tragico incidente sulle Bretelle del Calopinace, avvenuto venerdì pomeriggio a Reggio Calabria. Estremamente emozionante anche l’incontro pomeridiano trra l’artista napoletano ed il sindaco Cannizzaro.

Il concerto di Sal Da Vinci tra grandi classici e nuovi successi

Il concerto di Reggio Calabria ha seguito la scaletta del tour 2026 di Sal Da Vinci, uno spettacolo che unisce i brani più celebri della sua lunga carriera alle nuove produzioni. Sul palco non sono mancati i grandi successi che hanno accompagnato il percorso artistico del cantante, insieme alle canzoni più recenti capaci di conquistare il pubblico. Tra i brani proposti anche “Per sempre sì”, canzone presentata al Festival di Sanremo, oltre a “Rossetto e caffè” e “Poesia”, tra i pezzi più apprezzati dai fan. Un viaggio musicale attraverso emozioni e ricordi, con un repertorio capace di coinvolgere generazioni diverse e di creare un forte rapporto tra artista e pubblico.

Reggio Calabria, successo per il concerto di Sal da Vinci in onore della Madonna della Consolazione