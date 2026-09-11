Reggio Calabria, incidente mortale sulle Bretelle: i NOMI della ragazza morta e del giovane in condizioni disperate al GOM

Un tragico incidente a Reggio Calabria ha sconvolto l’intera comunità cittadina intorno alle 18:30 di oggi, trasformando un tranquillo pomeriggio di fine estate in una pagina di profondo dolore. Lungo le trafficatissime bretelle del Calopinace, uno scooter a terra ha segnato la fine drammatica della giovane Anthea Ranieri, appena ventitreenne, deceduta all’istante a causa dell’impatto violentissimo. Insieme a lei viaggiava il ventiduenne Giovanni Ficara, rimasto gravemente ferito e ricoverato in condizioni disperate presso l’ospedale cittadino. L’evento ha raggelato le migliaia di persone che a quell’ora affollavano l’arteria viaria principale della città, rimasta completamente paralizzata per ore.

Chi sono le vittime del drammatico schianto in scooter

Le notizie ufficiali giunte dalle forze dell’ordine e dai sanitari tracciano un quadro clinico e umano straziante. La vittima dell’impatto si chiama Anthea Ranieri, 23 anni, per la quale i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul colpo. Il corpo della giovane è rimasto a lungo sull’asfalto, protetto pietosamente da un lenzuolo bianco, in attesa dell’arrivo dell’autorità giudiziaria. Alla guida o come passeggero del mezzo viaggiava anche Giovanni Ficara, 22 anni, le cui condizioni sono apparse fin da subito drammatiche. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al GOM di Reggio Calabria, dove si trova attualmente ricoverato in rianimazione in fin di vita: per salvarlo, sostengono i sanitari che lo stanno assistendo senza sosta, servirebbe un vero e proprio miracolo.

I rilievi della Polizia Municipale e l’ipotesi della velocità eccessiva

Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenute le pattuglie della Polizia Municipale di Reggio Calabria, guidate sul campo direttamente dal comandante Salvatore Zucco. Gli agenti si sono messi immediatamente al lavoro per effettuare i rilievi planimetrici e scientifici utili a ricostruire con esattezza la dinamica di questo terribile schianto autonomo. Tra le prime ipotesi vagliate dagli inquirenti figura quella legata a una velocità eccessiva del mezzo a due ruote, che potrebbe aver fatto perdere il controllo dello scooter lungo il tracciato. Tuttavia, le forze dell’ordine non si sbilanciano ancora in modo definitivo, preferendo completare ogni verifica tecnica e incrociare le testimonianze dei presenti prima di depositare la relazione finale. Della vicenda è stato prontamente informato il magistrato di turno, che sta coordinando le prime fasi dell’inchiesta per accertare eventuali responsabilità o fattori esterni che possano aver contribuito all’incidente.

Disperazione e strazio alla vigilia della Festa della Madonna della Consolazione

A rendere ancora più cupa e surreale l’atmosfera è la coincidenza temporale con uno dei momenti più attesi dall’intera cittadinanza. Il dramma si è consumato proprio alla vigilia della tanto amata Festa della Madonna della Consolazione, la ricorrenza patronale che da sempre richiama per le strade migliaia di fedeli, famiglie e turisti. Invece del clima festoso, l’area attorno al lenzuolo bianco con la vittima si è trasformata nel teatro di scene strazianti. Una grande folla disperata, composta da parenti giunti in lacrime, amici increduli e centinaia di passanti, si è radunata dietro i cordoni di sicurezza disposti dagli agenti. Avendo avuto luogo alle 18:30 in un punto nevralgico e snodo cruciale per lo scorrimento urbano, migliaia di cittadini hanno assistito in diretta a immagini terribili che hanno lasciato un profondo senso di sgomento e vuoto nel cuore della città. L’intera comunità di Reggio Calabria si stringe attorno al dolore lancinante della famiglia di Anthea Ranieri e rimane col fiato sospeso, in attesa di notizie dal bollettino medico dell’ospedale, sperando contro ogni evidenza per le sorti del giovane Giovanni Ficara.