Reggio Calabria, terribile incidente sulle Bretelle: schianto in moto, un morto e un ferito gravissimo | FOTO LIVE

Oggi pomeriggio si è verificato un gravissimo incidente stradale a Reggio Calabria, esattamente lungo le note bretelle del Calopinace. In base a quanto accaduto, due giovani tra i 30 e i 40 anni d’età, che viaggiavano a bordo di un mezzo a due ruote, hanno improvvisamente perso il controllo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Lo schianto è stato devastante. Le conseguenze di questa tragica caduta sono state fatali: una donna è deceduta sul posto a causa dei gravissimi traumi riportati, mentre l’uomo che si trovava con lei è stato prelevato d’urgenza dai soccorritori ed è attualmente ricoverato in condizioni disperate. Questo drammatico evento ha letteralmente bloccato una delle zone nevralgiche della città dello Stretto, scuotendo profondamente l’intera comunità.

La dinamica dello schianto: un incidente apparentemente autonomo

Le prime informazioni che trapelano dal luogo della sciagura delineano un quadro agghiacciante. Ci troviamo di fronte a un incidente apparentemente autonomo, poiché, secondo i primissimi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine giunte tempestivamente in soccorso, non sembrerebbero esserci altre automobili o veicoli coinvolti nella traiettoria mortale. Al centro della carreggiata giace una grossa moto a terra, circondato dai detriti e dai segni inequivocabili di una frenata o di uno slittamento fatale. Percorrere le bretelle del Calopinace richiede sempre massima attenzione, ma per cause ancora in corso di accertamento formale – che potrebbero variare da una perdita di aderenza, a un ostacolo imprevisto, fino a un malore improvviso di chi era alla guida – il viaggio dei due giovani si è interrotto nel modo più drammatico possibile, trasformando un pomeriggio ordinario in una pagina nera per la cronaca locale.

La drammatica conferma: donna coperta da un lenzuolo bianco e uomo al GOM in fin di vita

L’epilogo di questo sinistro è dei peggiori. Le conferme ufficiali giunte in questi minuti descrivono una scena straziante che nessuno vorrebbe mai vedere. Per la giovane passeggera della moto non c’è stata alcuna speranza di salvezza. La donna morta sul colpo a causa della violenza del fortissimo impatto con la sede stradale giace ora sull’asfalto, pietosamente ricoperta da un lenzuolo bianco in attesa del magistrato di turno e del medico legale. Accanto a questo scenario di morte, si è consumata la disperata corsa contro il tempo per l’altra persona coinvolta. L’uomo trasportato al GOM in fin di vita versava in condizioni critiche ed era completamente immobile al momento dell’arrivo dell’ambulanza. I soccorritori del 118 lo hanno stabilizzato con estrema urgenza per poi trasferirlo a sirene spiegate verso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove in questo momento i medici stanno tentando l’impossibile per strapparlo alla morte.

Viabilità in tilt totale: arteria cittadina paralizzata in direzione mare e monti

Le conseguenze sul tessuto urbano sono state immediate e disastrose. Questo terribile incidente a Reggio Calabria ha spezzato in due la città. Le bretelle del Torrente Calopinace rappresentano lo snodo fondamentale per collegare la fascia costiera e il centro cittadino con la tangenziale e i quartieri collinari. Attualmente, questa arteria cittadina paralizzata in entrambe le direzioni, sia verso il mare che verso i monti, è inavvicinabile. Le pattuglie hanno dovuto transennare l’intera area per consentire le delicate operazioni di soccorso e i rilievi scientifici, generando un caos assoluto in città. Si registrano chilometri di veicoli incolonnati sotto il sole, con automobilisti bloccati da ore. Le autorità raccomandano a tutti i cittadini di scegliere percorsi viari alternativi, evitando categoricamente gli svincoli autostradali limitrofi e la zona sud del centro urbano per non aggravare un traffico in tilt ormai al collasso.

Centinaia di curiosi disperati e il delicato lavoro della Polizia

Mentre si consumava il dramma medico, un altro dramma si sviluppava ai margini della strada. Il frastuono dell’incidente e l’arrivo incessante delle sirene hanno attirato residenti e passanti. Ci sono centinaia di curiosi disperati in lacrime assiepati dietro le linee di sicurezza. Tante persone sono sotto shock e visibilmente turbate dall’accaduto. Molte persone, rendendosi conto della presenza del lenzuolo bianco, non sono riuscite a trattenere la commozione davanti a una tragedia a Reggio Calabria di simili proporzioni, che ha spazzato via una giovane vita e ne ha appesa un’altra a un filo sottilissimo. A gestire questi momenti concitati e a mantenere l’ordine pubblico ci stanno pensando gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, intervenuti in forze sul luogo del sinistro. Gli investigatori stanno setacciando l’area palmo a palmo, misurando le tracce sull’asfalto e cercando testimoni oculari che possano fornire dettagli cruciali per comprendere l’esatta dinamica di questa inspiegabile perdita di controllo.

L’attesa e il dolore: una città col fiato sospeso per il ferito

In questi minuti frenetici, l’attenzione di tutta la comunità si sposta dalle lamiere accartocciate ai corridoi del Grande Ospedale Metropolitano. Le preghiere e i pensieri dei cittadini reggini sono tutti rivolti all’uomo in condizioni drammatiche che sta combattendo la battaglia più importante della sua esistenza. Nel frattempo, questo ennesimo lutto riaccende i fari sulla pericolosità intrinseca di alcune arterie viarie cittadine, dove anche un minuscolo imprevisto può trasformarsi in una condanna a morte. Questo tragico incidente mortale sulle bretelle del Calopinace lascerà un segno profondo. La redazione continuerà a monitorare costantemente la situazione: seguiranno aggiornamenti non appena le forze dell’ordine decideranno di diramare le generalità delle due persone coinvolte e, soprattutto, non appena si avranno notizie mediche sul giovane motociclista giunto in ospedale in condizioni disperate.