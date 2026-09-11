Reggio Calabria in lutto per l’incidente del Calopinace: il Sindaco annulla due concerti della Festa Patronale

Un velo di profondo silenzio e rispetto cala sulle festività mariane di Reggio Calabria. A seguito del drammatico schianto in moto avvenuto lungo le bretelle del torrente Calopinace, costato la vita alla 23enne Anthea Ranieri e che vede lottare per la vita il ventiduenne Giovanni Ficara, le istituzioni cittadine hanno preso una decisione drastica e formale. Con una storia pubblicata sui propri profili social ufficiali ben oltre la mezzanotte, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha comunicato ufficialmente la sospensione dei grandi eventi musicali in programma per la serata di sabato nell’ambito della Festa della Madonna della Consolazione. Una scelta di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite da questo immane dramma.

La decisione del sindaco Francesco Cannizzaro: concerti annullati in segno di lutto

Il messaggio del primo cittadino, diffuso nella notte attraverso una commossa storia social, ha espresso il cordoglio dell’intera amministrazione comunale per una immane tragedia che ha trafitto il cuore della città in un momento tradizionalmente dedicato alla condivisione e alla fede. Il sindaco Francesco Cannizzaro, citando con profonda commozione i nomi di Anthea Ranieri e di Giovanni Ficara, ha sottolineato come la comunità reggina non possa e non debba festeggiare sul piano dell’intrattenimento musicale di fronte a un evento di tale gravità. Per questa ragione, il Comune ha stabilito che tutti i principali concerti annullati per la serata di sabato non avranno luogo, trasformando la ricorrenza in un momento di silenziosa riflessione e vicinanza ai familiari delle vittime.

Bollettino medico dal GOM: Giovanni Ficara operato ed è in prognosi riservata

Contestualmente alla comunicazione istituzionale, si apprendono importanti dettagli sul quadro clinico del giovane coinvolto nello schianto. Nella notte, il ventiduenne Giovanni Ficara è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico condotto dall’equipe medica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. L’operazione, protrattasi per diverse ore a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto con l’asfalto, si è resa indispensabile per stabilizzare le funzioni vitali del ragazzo. Al termine dell’intervento, i medici hanno trasferito il giovane nel reparto di rianimazione, confermando che il paziente si trova attualmente in prognosi riservata e che le sue condizioni restano estremamente critiche. La città intera rimane col fiato sospeso, unendosi nelle preghiere per le sorti del giovane reggino.

Il programma della Festa della Madonna della Consolazione stravolto dal dolore

La decisione dell’amministrazione comunale incide in maniera significativa sul cartellino degli spettacoli inseriti nel programma civile per i festeggiamenti in onore della Patrona. Tra le manifestazioni ufficialmente cancellate figura in primis il grande concerto del noto rapper Emis Killa a Piazza Indipendenza, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico giovanile e dai tanti visitatori giunti in città per il fine settimana patronale. Parimenti, è stato annullato anche il secondo grande evento musicale previsto dal palinsesto comunale, ovvero il dj-set e concerto notturno programmato all’Arena dello Stretto dopo la mezzanotte. Restano confermati esclusivamente i riti religiosi legati alla venerazione del Quadro della Venerata Effigie, mentre sul fronte del folklore e della musica dal vivo prevarrà il rispetto per il lutto che ha colpito la cittadinanza.

Una comunità unita nello sgomento per la scomparsa di Anthea Ranieri

La notizia della perdita di Anthea Ranieri, ragazza solare e molto stimata tra i suoi coetanei, continua a generare centinaia di messaggi di cordoglio sui social media e manifestazioni di affetto per la sua famiglia. L’intervento del sindaco di Reggio Calabria interpreta il sentimento diffuso di una popolazione stordita dalla casualità e dalla violenza con cui si è consumato l’incidente alle bretelle del Calopinace. Nelle prossime ore proseguiranno anche gli accertamenti formali da parte delle forze dell’ordine per completare i rilievi documentali, mentre la città si appresta a vivere una Festa della Madonna della Consolazione segnata da un raccoglimento senza precedenti, nella speranza che giungano notizie confortanti dal reparto di terapia intensiva del nosocomio cittadino.