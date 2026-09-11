Reggio Calabria, è la notte della Festa più triste dopo il terribile incidente sulle Bretelle: città sgomenta, proseguono le indagini

Quella che doveva essere una serata di preghiera, speranza e aggregazione, si è trasformata in una delle notti più buie e drammatiche per l’intera comunità cittadina. L’incidente mortale a Reggio Calabria verificatosi nel tardo pomeriggio ha lasciato una cicatrice profonda, macchiando in modo indelebile l’inizio delle celebrazioni cittadine. Con il passare delle ore, arrivano aggiornamenti notturni che delineano un quadro ancora più tragico e complesso riguardo allo schianto costato la vita alla giovanissima Anthea Ranieri, deceduta sul colpo a soli 23 anni. Mentre la città cerca di metabolizzare l’enorme perdita, si lotta disperatamente in sala operatoria per strappare alla morte il ventiduenne Giovanni Ficara, conducente del mezzo a due ruote. Le indagini e le testimonianze raccolte fino a tarda sera stanno delineando uno scenario doloroso, con gli inquirenti al lavoro per accertare con precisione ogni responsabilità.

Corsa contro il tempo al GOM: Giovanni Ficara sotto i ferri in condizioni disperate

Le ore notturne sono scandite dall’angoscia nei corridoi del Grande Ospedale Metropolitano. Le condizioni di Giovanni Ficara, il ragazzo di ventidue anni alla guida del potente mezzo a due ruote, restano drammatiche. Secondo le ultime informazioni sanitarie trapelate, il giovane si trova attualmente sotto i ferri in sala operatoria, sottoposto a dei delicatissimi e disperati interventi chirurgici. L’impatto violentissimo contro l’asfalto ha causato traumi multipli gravissimi che mettono a serio repentaglio la sua sopravvivenza. L’equipe medica del nosocomio cittadino sta facendo tutto ciò che è umanamente possibile e sta lavorando ininterrottamente per cercare di salvargli la vita. Amici e parenti stazionano all’esterno del reparto, uniti in una preghiera silenziosa e sperando in un miracolo che possa ribaltare un quadro clinico definito fin dal primo momento gravissimo e critico.

La dinamica dell’incidente: le ipotetiche cause e la moto in prestito da un amico

Mentre l’ospedale combatte per la vita del giovane, sul luogo dello schianto le forze dell’ordine hanno lavorato incessantemente per ore per analizzare ogni dettaglio. In base alle prime informazioni raccolte sul posto, tra le piste principali al vaglio degli investigatori ci sarebbe quella di una velocità eccessiva del mezzo, ma si tratta di ipotesi che dovranno trovare conferme definitive soltanto nei successivi rilievi documentali e nelle perizie tecniche della Polizia Municipale. Sembrerebbe, da una primissima e sommaria ricostruzione, che il veicolo procedesse ad andatura sostenuta lungo il tracciato. Alcune telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero immortalato gli ultimi istanti prima della tragica sbandata, fornendo filmati utili che gli inquirenti analizzeranno nei dettagli per determinare se vi sia stato un guasto, un ostacolo imprevisto o una fatalità. Emerge inoltre un dettaglio straziante: la moto distrutta non era di proprietà di nessuno dei due giovani a bordo. Il mezzo era stato dato in prestito da un amico, giunto sul luogo del sinistro poco. Alla vista dei corpi e delle lamiere, il proprietario del mezzo, visibilmente scosso, si è lasciato andare a una scena di disperazione totale, crollando in lacrime.

Rilievi complessi sul luogo dello schianto: caschi nel torrente e la moto a 100 metri

L’imponenza dell’impatto si evince in maniera inequivocabile dalla conformazione della scena del sinistro, apparsa complessa e drammatica agli occhi degli agenti. La violenza della caduta ha generato conseguenze impressionanti: il casco, alcune scarpe e altri indumenti dei due giovani sono stati scaraventati fuori dalla sede stradale, finendo per essere recuperati diversi metri più in basso, all’interno del letto del torrente Calopinace. Elementi che sembrerebbero testimoniare una forte energia cinetica al momento dello schianto, anche se spetterà ai tecnici ricostruire la traiettoria precisa. A supporto dell’ipotesi di una perdita di controllo ad andatura sostenuta, i rilievi preliminari hanno evidenziato come la moto abbia terminato la propria corsa strisciando sull’asfalto per quasi 100 metri più avanti rispetto al punto di rinvenimento del cadavere della ragazza e del corpo ferito del ragazzo. Saranno comunque le perizie balistiche e viarie a fornire un verdetto certo su quanto accaduto.

Il lutto per Anthea Ranieri alla vigilia della Festa della Madonna della Consolazione

La morte di Anthea Ranieri, una ragazza di soli 23 anni nel fiore degli anni, ha gettato l’intera città nello sconforto. La vittima era infatti molto conosciuta in città, e il diffondersi della notizia attraverso i social e il passaparola ha generato un’ondata di enorme tristezza, cordoglio e sgomento in queste ore. Fino a tarda sera, il lenzuolo bianco che ne copriva le spoglie è rimasto sull’asfalto delle bretelle, diventando meta di un triste e straziante pellegrinaggio. Tantissime persone, transitando nei pressi dei nastri di sicurezza, hanno assistito sgomente a questa scena di morte e dolore. Il contrasto emotivo è devastante, poiché tutto questo è avvenuto proprio nella serata in cui iniziano le feste patronali in onore della Madonna della Consolazione. Un momento sacro, che di solito unisce i reggini in un forte sentimento di preghiera, devozione, luce e speranza, si ritrova quest’anno macchiato irrimediabilmente da questa enorme tragedia, coprendo la città con un velo di lutto pesantissimo.

L’arrivo del magistrato e la riapertura notturna delle bretelle del Calopinace

L’intera area è rimasta inibita al traffico per molte ore per consentire la messa in sicurezza e i rilievi. Solo in tarda serata, precisamente dopo le 21:30, è arrivato sul luogo della tragedia il magistrato di turno, il quale ha effettuato personalmente tutte le ricognizioni legali e ha supervisionato gli ultimi accuratissimi rilievi del caso condotti dagli agenti della Polizia Municipale diretti dal comandante Salvatore Zucco. Terminate le procedure burocratiche e l’ispezione cadaverica esterna, la salma della giovane Anthea è stata trasferita, in attesa delle decisioni della Procura su eventuali accertamenti medico-legali. Solo nel corso delle ore notturne, i mezzi del soccorso stradale e gli addetti alla pulizia hanno potuto rimuovere i resti della moto e rimettere in sicurezza la carreggiata, permettendo infine che la strada venisse riaperta al transito veicolare. Le indagini della Polizia Municipale proseguiranno per chiarire ogni punto d’ombra, mentre un’intera città prega affinché giungano notizie positive dal Gom per il giovane Giovanni.