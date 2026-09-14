Reggio Calabria, Emis Killa rinviato: il concerto si terrà il 16 settembre in Piazza Indipendenza

Cambio di programma per uno degli eventi più attesi delle Notti Reggine 2026. Il concerto di Emis Killa a Reggio Calabria è stato riprogrammato a mercoledì 16 settembre, sempre nella suggestiva cornice di Piazza Indipendenza, dove il pubblico potrà assistere alla performance del rapper tra i protagonisti della scena musicale italiana contemporanea. L’esibizione dell’artista, inizialmente prevista per sabato 12 settembre, era stata annullata a seguito del drammatico incidente avvenuto venerdì 11 settembre sulle bretelle del Calopinace, una tragedia che aveva profondamente scosso l’intera comunità reggina proprio alla vigilia delle celebrazioni cittadine. Nell’impatto aveva perso la vita la giovane Anthea Ranieri, 23 anni, mentre il ragazzo che viaggiava con lei, Giovanni Ficara, 22 anni, è rimasto gravemente ferito e si trova ora ricoverato al GOM di Reggio Calabria. Dopo il drammatico episodio, l’Amministrazione comunale aveva deciso di sospendere gli appuntamenti musicali previsti per quella serata, trasformando il clima di festa in un momento di dolore e raccoglimento per tutta la città. La data del concerto di Emis Killa è stata quindi recuperata e fissata per mercoledì 16 settembre, sempre in Piazza Indipendenza. La nuova data consentirà quindi ai fan di assistere regolarmente al live tanto atteso.

Piazza Indipendenza pronta ad accogliere il rapper milanese

La location resta confermata: sarà ancora Piazza Indipendenza il cuore pulsante della serata dedicata a Emis Killa, uno degli artisti più riconoscibili del panorama rap italiano. Il cantante porterà sul palco il suo repertorio caratterizzato da sonorità urban, testi personali e brani che negli anni hanno conquistato un vasto pubblico. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più importanti del programma di intrattenimento e musica a Reggio Calabria, con la città che continua a vivere un calendario ricco di iniziative rivolte a cittadini e visitatori durante il periodo delle festività.

Le Notti Reggine tra musica e grandi ospiti

Il concerto di Emis Killa si inserisce nel cartellone delle Notti Reggine, manifestazione che ha portato in città diversi appuntamenti musicali e culturali. Dopo gli eventi rinviati o modificati nei giorni precedenti, il programma prosegue con nuovi momenti di spettacolo nel centro cittadino. La serata del 16 settembre sarà quindi un’occasione per assistere a un evento dedicato soprattutto ai più giovani, ma capace di coinvolgere un pubblico trasversale grazie alla popolarità raggiunta dall’artista nel corso della sua carriera.

Attesa per il live di Emis Killa a Reggio Calabria

L’attesa cresce dunque per il ritorno della grande musica in Piazza Indipendenza, con Emis Killa pronto a incontrare il pubblico reggino. Il concerto rappresenta un nuovo appuntamento di rilievo per la stagione degli eventi in città, che negli ultimi giorni ha visto una forte partecipazione popolare. La nuova data del 16 settembre diventa così il punto di riferimento per tutti coloro che avevano programmato di partecipare all’appuntamento originario: il palco delle Notti Reggine è pronto a riaccendersi con una delle voci più amate del rap italiano.