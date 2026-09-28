Suppletive, Occhiuto: “Vannacci voleva fare di Reggio Calabria la nuova Sassonia? Ha preso solo sassate”

“I cittadini hanno scelto un modello di buon Governo, a Reggio con Cannizzaro e in Calabria. Vannacci ha pensato di venire qui per rubare il capogruppo di Forza Italia, ma due terzi dei voti li ha presi il candidato scelto, significa che da solo avrebbe fatto poco. Pensava di prendere la Sassonia, a Reggio Calabria, invece ha preso qualche sassata“. Così Roberto Occhiuto ha commentato il successo elettorale di Fabio Roscioli alle suppletive di Reggio Calabria. Sono queste le prime dichiarazioni del Governatore all’uscita della segretaria elettorale di Cannizzaro, per festeggiare insieme alla città la vittoria.