Suppletive, Occhiuto: “Vannacci voleva fare di Reggio Calabria la nuova Sassonia? Ha preso solo sassate”

Roberto Occhiuto ha commentato il successo elettorale di Fabio Roscioli alle suppletive di Reggio Calabria

  • Roberto Occhiuto
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  • cannizzaro occhiuto arruzzolo lotito
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  • Francesco Cannizzaro
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  • Occhiuto Arruzzolo Lotito Milia
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  • francesco cannizzaro
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  • cannizzaro parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • roberto occhiuto parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • Francesco cannizzaro e roberto occhiuto si abbracciano dopo vittoria roscioli
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“I cittadini hanno scelto un modello di buon Governo, a Reggio con Cannizzaro e in Calabria. Vannacci ha pensato di venire qui per rubare il capogruppo di Forza Italia, ma due terzi dei voti li ha presi il candidato scelto, significa che da solo avrebbe fatto poco. Pensava di prendere la Sassonia, a Reggio Calabria, invece ha preso qualche sassata“. Così Roberto Occhiuto ha commentato il successo elettorale di Fabio Roscioli alle suppletive di Reggio Calabria. Sono queste le prime dichiarazioni del Governatore all’uscita della segretaria elettorale di Cannizzaro, per festeggiare insieme alla città la vittoria.

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