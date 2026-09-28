Suppletive, Cannizzaro contento per la vittoria di Roscioli: “Forza Italia si conferma locomotiva del CentroDestra in Calabria”

“Questo dimostra che il buon Governo si costruisce con credibilità e fatti. Il buon Governo di Roberto Occhiuto stiamo provando a replicarlo a Reggio Calabria, che è un popolo intelligente. Vannacci diceva che Roscioli non è reggino, ma lui ha dimostrato di poter lavorare per questa città. Forza Italia si dimostra ancora una volta la locomotiva del CentroDestra in Calabria. Questo non significa che gli alleati non abbiano contribuito, ma è chiaro che Forza Italia abbia contribuito”. Così il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ai giornalisti dopo la vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria.