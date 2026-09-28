Suppletive, Cannizzaro contento per la vittoria di Roscioli: “Forza Italia si conferma locomotiva del CentroDestra in Calabria”

Le parole del Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ai giornalisti dopo la vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria

  • Francesco Cannizzaro
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • cannizzaro occhiuto arruzzolo lotito
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  • francesco cannizzaro e matilde siracusano
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  • Fabio Roscioli
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  • Roberto Occhiuto
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  • Occhiuto Arruzzolo Lotito Milia
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  • francesco cannizzaro
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  • cannizzaro parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • roberto occhiuto parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • cannizzaro parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • cannizzaro parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • cannizzaro parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • stefania craxi abbraccia francesco cannizzaro dopo vittoria roscioli
  • Francesco cannizzaro e roberto occhiuto si abbracciano dopo vittoria roscioli
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“Questo dimostra che il buon Governo si costruisce con credibilità e fatti. Il buon Governo di Roberto Occhiuto stiamo provando a replicarlo a Reggio Calabria, che è un popolo intelligente. Vannacci diceva che Roscioli non è reggino, ma lui ha dimostrato di poter lavorare per questa città. Forza Italia si dimostra ancora una volta la locomotiva del CentroDestra in Calabria. Questo non significa che gli alleati non abbiano contribuito, ma è chiaro che Forza Italia abbia contribuito”. Così il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ai giornalisti dopo la vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria.

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