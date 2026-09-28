Suppletive, Roscioli commenta la sua vittoria: “il CentroDestra ce la può fare senza Vannacci”

“Il CentroDestra ha raggiunto un risultato superiore alle aspettative, il CentroSinistra ha fatto un passo indietro, quindi Vannacci a noi non ha tolto niente. Direi senz’altro che il CentroDestra ce la può fare senza Vannacci. Con serietà, sobrietà e tanto lavoro abbiamo costruito questo risultato. Il CentroDestra unito riesce ad avere risultato convincenti”. Così Fabio Roscioli ai giornalisti nella sua prima uscita pubblica dopo la vittoria delle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Uscendo dalla segretaria politica di Francesco Cannizzaro, il candidato del CentroDestra ha parlato anche di Roberto Vannacci, evidenziando come la vittoria della coalizione non sposti più di tanto il consenso del Generale.