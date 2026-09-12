Reggio Calabria, palco allestito per gli spettacoli ma niente concerti per oggi: la città si stringe nel dolore per Anthea | FOTO

Il palco è già allestito a Piazza Indipendenza, le strutture erano state montate e tutto era pronto per accogliere gli spettacoli musicali della Festa della Madonna della Consolazione, ma oggi Reggio Calabria sceglie il silenzio. La tragedia che ha colpito la città con il drammatico incidente avvenuto sulle bretelle del Calopinace, costato la vita alla 23enne Anthea Ranieri e con il 22enne Giovanni Ficara ancora ricoverato in gravi condizioni, ha cambiato completamente il clima delle celebrazioni. Nel programma odierno erano previsti il concerto di Emis Killa e lo spettacolo dj-set all’Arena dello Stretto che appunto non avranno luogo.

Cannizzaro annuncia la sospensione degli eventi musicali

La decisione è stata comunicata dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, attraverso una storia pubblicata sui propri profili social ufficiali nella notte successiva alla tragedia, riportata prontamente in un apposito articolo. Il primo cittadino ha formalizzato lo stop agli spettacoli musicali previsti per la serata, raccogliendo il sentimento diffuso in città dopo l’incidente che ha spezzato la vita di una giovane reggina e lasciato un’altra famiglia nell’angoscia per le condizioni del ragazzo ferito.