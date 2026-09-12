Incidente a Reggio Calabria, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del ragazzo ferito: resta in terapia intensiva al GOM

Sono ore di apprensione a Reggio Calabria dopo il grave incidente stradale avvenuto sulle Bretelle del Calopinace, costato la vita alla giovane ragazza Anthea Ranieri e con un secondo giovane, Giovanni Ficara, rimasto gravemente ferito. Nelle ultime ore, però, hanno iniziato a circolare sui social alcune voci infondate secondo cui anche il ragazzo sarebbe deceduto. Una notizia che non trova alcuna conferma ufficiale e che deve essere smentita. Il giovane è invece ancora ricoverato in terapia intensiva al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove i medici continuano a monitorare attentamente il suo quadro clinico. Le informazioni disponibili indicano una situazione delicata, ma non è stato comunicato alcun decesso.

L’appello alla prudenza sulle notizie diffuse sui social

La diffusione di fake news in momenti così drammatici rischia di aumentare ulteriormente il dolore e l’angoscia di familiari, amici e dell’intera comunità reggina. In particolare quando si tratta di condizioni sanitarie e di persone coinvolte in gravi incidenti, è fondamentale attendere comunicazioni ufficiali prima di condividere informazioni non verificate. Il giovane coinvolto nello schianto resta dunque ricoverato presso il GOM di Reggio Calabria, seguito dall’equipe sanitaria, mentre tutta la città continua a rimanere con il fiato sospeso nella speranza di un miglioramento delle sue condizioni.

Le condizioni del giovane dopo l’intervento al GOM

Il ragazzo è vivo e resta ricoverato al GOM di Reggio Calabria, dove è seguito costantemente dall’equipe medica della Terapia intensiva. Dopo il delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, il quadro clinico ha mostrato segnali di stabilizzazione nel corso della notte. L’operazione si è resa necessaria a causa delle gravi conseguenze del politrauma riportato nell’incidente, con particolare riferimento alle emorragie diffuse provocate dalla caduta.

Le prime ore successive allo schianto sono state caratterizzate da grande attenzione da parte del personale medico, ma il quadro del giovane si è progressivamente assestato. La prognosi rimane riservata, come previsto in situazioni di questo tipo, ma dagli ultimi aggiornamenti disponibili le condizioni vengono definite stabili. Il ragazzo continua a essere monitorato nel reparto di Terapia intensiva del GOM, mentre cresce la speranza per un’evoluzione positiva dopo il drammatico incidente.