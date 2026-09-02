Reggina, perchè alcune frange della tifoseria contestano la nuova società vincente dopo aver sostenuto per tre anni la precedente proprietà perdente?

L’estate calcistica della Reggina sta scrivendo pagine che fino a pochi mesi fa sembravano pura utopia. L’arrivo di Claudio Lotito alla guida della club ha innescato un vero e proprio terremoto emotivo e strutturale, restituendo centralità e dignità a un progetto sportivo da troppo tempo mortificato. Con un calciomercato eccezionale, caratterizzato dall’acquisto di 21 calciatori in poco più di un mese, di cui oltre dieci elementi di primissimo piano prelevati direttamente dai quadri di Serie B e Serie C (esclusi gli under), la rosa allestita si presenta oggi come una corazzata stellare per la categoria. La risposta della piazza sana non si è fatta attendere: la risposta sui servizi per abbonamenti Reggina ha polverizzato i dati della stagione precedente, superando quota 3.260 tessere già nella primissima fase della campagna. Il debutto ufficiale in Coppa Italia, sigillato da uno storico 7-0 contro il Praiatortora, ha solo confermato sul campo la bontà di una rinascita amaranto che poggia su basi economiche e strategiche estremamente solide.

L’Anomalia del dissenso e il nodo della multiproprietà

In questo scenario di ritrovato splendore, appare tuttavia stridente la singolare contestazione tifosi condotta da una frangia minoritaria, ma particolarmente rumorosa, del tifo organizzato. La decisione di non presenziare alla presentazione ufficiale della squadra, unita all’esposizione di uno striscione critico durante la prima gara stagionale, solleva quesiti di natura quasi sociologica. Il pretesto sbandierato riguarda la complessa questione della multiproprietà, legata al contemporaneo controllo della Lazio da parte dell’imprenditore romano, accompagnato dal bizzarro monito di dovere investire con serietà. Viene da chiedersi quale sia il parametro di valutazione della serietà quando si è di fronte a una proprietà che nel giro di pochissime settimane ha immesso nelle casse del club oltre quattro milioni di euro. Pretendere garanzie finanziarie da chi dimostra la propria virtù attraverso investimenti massicci e immediati rappresenta una dissonanza cognitiva che fatica a trovare riscontro nella storia del tifo calcistico.

Le ombre del passato: dal silenzio compiacente alla critica preconcetta

Il cortocircuito diventa ancora più evidente se si analizza l’atteggiamento tenuto negli ultimi anni da questa stessa componente della tifoseria reggina. Gli stessi ambienti che oggi storcono il naso di fronte a una Reggina vincente e finalmente ben strutturata sono coloro che, nel triennio precedente, hanno garantito una benevolenza quasi incondizionata alla gestione di Ballarino. Si tratta di una memoria selettiva che sembra dimenticare la lettera pubblica e le pressioni esercitate sull’amministrazione comunale per favorire la vecchia proprietà rispetto all’alternativa di gran lunga migliore rappresentata da Bandecchi. Durante le stagioni in cui poi la squadra collezionava umiliazioni sportive e disastri gestionali, la reazione di questa minoranza si è distinta per un silenzio indulgente, laddove sarebbe stata doverosa una dura e civile protesta. Tradizionalmente, il popolo degli spalti segue una logica lineare: si contesta quando si perde e si sostiene quando si vince. Assistere al ribaltamento di questo paradigma spinge a chiedersi quali reali interessi o condizionamenti animino chi oggi sceglie l’ostilità di fronte a un progetto vincente.

La maggioranza silenziosa e la nuova visione di futuro

La storia del calcio a Reggio Calabria non si esaurisce nelle prese di posizione di una ristretta avanguardia. Il cuore pulsante della città, rappresentato dalla stragrande maggioranza dei sostenitori, ha scelto la via della consapevolezza e del sostegno a questo nuovo corso. L’entusiasmo contagioso che si respira tra le strade e sulle gradinate testimonia la volontà di lasciarsi alle spalle un periodo buio per abbracciare una programmazione di alto profilo basata su risorse reali e competenze manageriali. Il popolo amaranto più autentico ha dimostrato di saper distinguere la sostanza dalle narrazioni di comodo, riconoscendo che la vera serietà si misura attraverso la concretezza dei fatti e la solidità dei progetti. Con Claudio Lotito, la nuova era di successi amaranto è soltanto appena iniziata. Con buona pace delle vedove di Ballarino.