Reggina, Marchionni: “abbiamo recuperato qualcuno”. E poi la battuta su Lotito

Vigilia di Reggina-Igea Virtus. Direttamente dalla sala stampa del centro sportivo Sant’Agata, l’allenatore amaranto Marco Marchionni ha incontrato i giornalisti per parlare del match di domani, che si giocherà alle ore 15 in un Granillo vestito a festa. Alla presenza, tra l’altro, di Claudio Lotito, che sarà sugli spalti per la sua prima da nuovo patron amaranto. “Chi ha giocato a calcio sa che conta il campo. Non guardo a ciò che dicono gli altri, io già devo occuparmi della mia squadra, non ho dato peso e non mi interessa quello che dicono gli altri” ha esordito rispondendo alle parole del Presidente dell’Igea, Bonina.

“Ogni allenamento noi lo facciamo per migliorarci, il sistema di gioco può variare in base a una serie di fattori. Noi abbiamo studiato l’Igea Virtus, come facciamo con tutte, e l’obiettivo è limitare gli errori. Giocando a calcio, io ho imparato cosa sia il gruppo, cosa significhi fare gruppo”. Poi un aggiornamento sugli infortunati: “abbiamo recuperato Guida, Franchini sta recuperando ma ancora è out. Reis ha ancora una settimana, dieci giorni, per il resto ho tutti a disposizione”.

“Sold out al Granillo? I ragazzi se lo stanno meritando, la gente vede che la squadra sta dando tutto”. E tra i tifosi ci sarà anche Lotito. Rispondendo a una domanda di StrettoWeb sulla sua presenza, l’allenatore ha scherzato: “speriamo porti fortuna, altrimenti diamo a lui la colpa” ha scherzato Marchionni. Poi, tornando serio: “ci hanno informato della sua presenza, è un punto ancora più a favore per noi, per la società, ma anche per i tifosi. Anche per lui questo sold out è soddisfazione, ma dovremo essere bravi a regalargli una gioia”.

“L’Igea ha fatto tanti gol, ne ha anche presi, è vero, ma abbiamo anche affrontato squadre che sono venute a giocarsela. Se si vuole vincere il campionato vanno fatti tanti gol, ma ne vanno anche presi pochi. Ed è quello che stiamo facendo” ha aggiunto Marchionni tornando a parlare dell’avversario. “La formazione? E’ una delle poche volte in cui ho davvero tanti dubbi, me li porterò dietro fino a domani. Sono tutti ragazzi forti. Timore di qualche under per il sold out? Questo potrebbe valere anche per gli avversari. In ogni caso, credo che i nostri under scelti avranno la forza di scendere in campo come sempre. Ai ragazzi ho detto di godersela” ha aggiunto il tecnico. “Domani per me sarà una partita come le altre, il campionato finisce a maggio e solo allora potremo gioire”, ha concluso.