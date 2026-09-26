Reggina-Igea Virtus, anche la Curva Sud è sold out! Granillo d’altri tempi sotto gli occhi di Lotito

Si gioca tra oltre 24 ore e la sensazione è che si possa toccare il sold out, sotto gli occhi di Claudio Lotito, che sarà presente al Granillo per assistere al primo match da Presidente della Reggina

Reggina-Licata abbraccio finale squadra curva sud
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

E anche la Curva Sud è sold out! Dopo la tribuna laterale, già completamente piena da giorni, la Reggina informa del tutto esaurito pure per il settore del tifo amaranto. “A più di ventiquattrore da Reggina-Nuova Igea Virtus, il tempio del tifo amaranto ha fatto registrare il tutto esaurito. Restano disponibili circa 500 tagliandi dei settori Tribuna Centrale e Tribuna Vip” si legge nella nota del club. Si gioca tra oltre 24 ore e la sensazione è che si possa toccare il sold out, sotto gli occhi di Claudio Lotito, che sarà presente al Granillo per assistere al primo match da Presidente della Reggina.

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