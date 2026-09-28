Reggina, Cannizzaro e la battuta a Lotito sulla Serie A: “Claudio lo sa…”. E lui risponde alla sua maniera | VIDEO

“Ma quello è il Presidente della Reggina!”. Un Cannizzaro euforico, contento per la vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, dal palco all’esterno della sua segreteria richiama l’attenzione di Claudio Lotito, presente da ieri a Reggio Calabria. Dopo aver assistito alla vittoria amaranto di ieri contro l’Igea Virtus, e dopo l’intervista esclusiva a StrettoWeb, il Senatore ha seguito dallo Stretto lo spoglio di oggi.

Il Sindaco, richiamando la sua attenzione, ha detto: “Claudio sa che questa città andrà in Serie A così come sa che deve portare la Reggina in Serie A, vero Presidente?” gli ha chiesto mentre tra la folla che applaudiva qualcuno ha affermato: “Con Lotito il campionato è già finito” alludendo a una Reggina schiacciasassi, che ha già vinto le prime cinque partite di campionato.

Prendendo anche Lotito stesso la parola sul palco, ha affermato: “so l’affetto che voi nutrite per le persone che lavorano per Reggio. Cannizzaro è l’uomo dei fatti, che dà risposte, e noi dobbiamo dare risposte. E’ la politica del fare, non quella del proclamare. Vogliamo che voi diventiate protagonisti, così come siete stati per queste elezioni, avete votato in libertà un non reggino perché sapevate che avrebbe interpretato le vostre necessità. Non ve ne pentirete. Come sta succedendo in altri campi, noi faremo risultati. Il mio motto personale lo sapete: ‘con Lotito risultato garantito’. E allora noi diciamo: “con Reggio risultato garantito“.