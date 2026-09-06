Parla di infrastrutture ma fa la foto col simbolo del No al Ponte sullo Stretto: Cannizzaro e la stoccata a Benedetto e Bonelli

“Caro Benedetto, non puoi parlare di infrastrutture se poi ti fai la foto con Bonelli, che è contro il Ponte sullo Stretto“. E’ la stoccata che il Sindaco Francesco Cannizzaro ha lanciato nel corso della presentazione di Fabio Roscioli come candidato del CentroDestra alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il Sindaco, riprendendo i tre punti del programma del candidato avversario – sanità, infrastrutture e giovani – ha voluto concentrarsi sulle infrastrutture. Su quella principe, il Ponte sullo Stretto, l’area progressista ha detto no e continua a farlo. Tra i maggiori contestatori c’è il leader di AVS Angelo Bonelli, qualche giorno fa a Villa San Giovanni. Benedetto lo ha incontrato e ha scattato una foto, con lo sfondo dello Stretto. Ma per Cannizzaro è un controsenso.

Secondo il sindaco, infatti, sul fronte delle infrastrutture emergerebbe una contraddizione all’interno dell’area progressista: da un lato la volontà dichiarata di affrontare il tema dello sviluppo del territorio, dall’altro la contrarietà manifestata da una parte del centrosinistra nei confronti del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Il riferimento di Cannizzaro è andato in particolare ad Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra e tra i principali oppositori del progetto del Ponte sullo Stretto, che nei giorni scorsi è stato a Villa San Giovanni proprio per ribadire le proprie posizioni sull’opera. Durante quella visita, il candidato del centrosinistra Benedetto ha incontrato Bonelli e ha pubblicato una foto insieme al leader di AVS, con sullo sfondo lo Stretto di Messina. Un’immagine che, per Cannizzaro, rappresenta un elemento politicamente difficile da conciliare con un programma che mette le infrastrutture tra le proprie priorità.

La questione del Ponte sullo Stretto continua così a occupare uno spazio centrale nel dibattito pubblico calabrese e siciliano. L’opera, considerata dal CentroDestra una leva strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno e per il potenziamento dei collegamenti, resta invece fortemente contestata da una parte delle forze ambientaliste e progressiste, che ne mettono in discussione sostenibilità, costi e priorità. Nel clima della campagna elettorale per le suppletive di Reggio Calabria, il tema delle infrastrutture si conferma dunque uno dei principali terreni di confronto tra i candidati, con il Ponte sullo Stretto destinato ancora una volta a diventare simbolo delle diverse visioni sul futuro del territorio.