Sanità, infrastrutture e giovani: la ricetta di Frank Benedetto. Il candidato dell’area progressista presenta la sua candidatura alle suppletive di Reggio Calabria

Frank Benedetto presenta la sua candidatura. Dopo quella discussa di Mimmo Giannetta, che correrà in solitaria con Futuro Nazionale, un altro candidato alle elezioni suppletive di Reggio Calabria illustra il suo progetto alla città. E’ il dottore Benedetto, scelto dal campo progressista come figura che dovrà rappresentare il CentroSinistra alla carica di parlamentare della Camera dopo le dimissioni di Francesco Cannizzaro, nel frattempo diventato Sindaco. La presentazione, alla presenza dei vertici cittadini dei partiti della coalizione – Partito Democratico (PD), il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Casa Riformista, Partito Socialista, Rifondazione Comunista, Più Uno – si è svolta questo pomeriggio all’Hotel Excelsior.

“Non mi aspettavo tutta questa gente, ma mi conforta, e sono commosso. Questo dimostra che noi ci siamo. Io ho fatto 45 anni in ospedale, andrò in pensione, ma per modo di dire, perché il medico non va mai in pensione, e vorrei continuare ad ascoltare i bisogni della gente sul territorio. I bisogni vanno ascoltati e poi portati nelle aule opportune. Questa elezione improvvisa, nata nel mese di agosto, non è altro che l’espressione che si voleva far passare una elezione importante come qualcosa di piccolo, che nessuno poteva considerare. Io sono di questo territorio, noi ci siamo opposti a questo – la stoccata di Benedetto rispetto alla scelta Roscioli del CentroDestra – e noi dobbiamo rivolgerci alle persone di questo territorio. Questo potrebbe essere un test di rilevanza nazionale”.

Benedetto ha risposto alla classica domanda sui punti del suo programma: “essendo poco il tempo, serve affrontare i temi urgenti. Per me i temi sono tre: sanità, infrastrutture e giovani. Non è un ordine di importanza, perché tutte e tre sono al primo posto”.

Questi i temi affrontati nel dettaglio:

“Cosa fare per la sanità? La gente ha bisogno di essere curata, di avere risposte, non ne può più delle liste di attesa e di prendersi la valigia e andare a farsi curare in altri posti. La dobbiamo smettere? Le nostre professionalità territoriali sono di altissimo livello, il problema è che da noi mancano alcune cose: le case di comunità, innanzitutto. Nei prossimi giorni io andrò a visitarne una, facendomi portavoce per capire perché le case di comunità finanziate non sono state ancora attivate”. “Le infrastrutture in Calabria sono un serio problema. Parliamo dell’Alta Velocità. Da Milano a Roma ci vogliono 3 ore, perché da Roma a Reggio ce ne vogliono 6? Il finanziamento di un’opera di questo genere c’era, poi è stato cancellato dal Ministro delle Infrastrutture a favore di altri territori. Se la Calabria non ha l’Alta Velocità, rimane indietro. Per non parlare della Jonica, si parla di una elettrificazione nel 2040. Sarà cancellato anche l’Intercity Locri-Roma, dal 12 settembre non ci sarà più. E poi la SS 106. Io sono di Pellaro, lì c’è il cartello Taranto, significa che da Pellaro si può arrivare a Taranto, soltanto che si arriva due giorni dopo. La SS 106 è la strada della morte, che tante vittime ha fatto”. “12.500 giovani sono andati via da questo territorio negli ultimi 6 anni. Un paese intero. E’ la più grande emigrazione della storia repubblicana in breve termine. E’ una cosa gravissima. Abbiamo le Università per formare le persone, per creare cultura, ma poi vanno a lavorare altrove. Come invertire la tendenza? Il giovane non va via perché vuole andarsene, ma per esigenze, perché cerca un lavoro e trova questa possibilità. Penso a uno slogan: il ponte del ritorno, non il Ponte sullo Stretto. Un fuorisede che può rientrare nella sua terra, lavorando con le aziende non di Reggio, ma da Reggio. Come? Noi offriamo all’azienda dei denari da utilizzare sul credito d’imposta, il giovane ritorna a casa contribuendo all’attività lavorativa, ma nel suo territorio”.

Infine, Benedetto lancia un appello: “io spero che il 27 e 28 settembre possiate votare una persona di Reggio, perché non si può non votare una persona di Reggio, una persona che non è del territorio”, è la nuova frecciata legata alla candidatura di Roscioli con il CentroDestra. “Sono sempre stato in mezzo alla gente e continuerò a farlo”.