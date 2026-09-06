Suppletive, Roscioli a Reggio Calabria: “vi dico perché ho accettato. Io straniero? La verità è un’altra”. E poi l’annuncio sul futuro

Fabio Roscioli a Reggio Calabria. Il tesoriere di Forza Italia è stato scelto dal CentroDestra come candidato della coalizione per le elezioni suppletive che si svolgeranno a Reggio Calabria il 27 e 28 settembre. La sua presenza è stata occasione per presentarsi ufficialmente alla città, presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale, al fianco dei massimi rappresentanti regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e UdC. Tra cui, ovviamente, anche il Governatore Roberto Occhiuto e il Sindaco Francesco Cannizzaro.

“Sono emozionato perché vedo una platea notevole. Far parte di una comunità è una bellissima sensazione, ne sono onorato e orgoglioso. Grazie per avermi accolto in questa bellissima città. Vi devo dire come nasce questa mia candidatura, per chiarire tante cose non vere che sono state dette. Io sono diventato amministratore nazionale nel 2023, conosco Occhiuto e Cannizzaro da quella data e con loro si è instaurato fin da subito un ottimo rapporto. Sono persone che stimo, hanno capacità e visione, e quindi da subito ci siamo stati simpatici e abbiamo iniziato a collaborare, ognuno per la propria parte. Mi ha colpito in loro questo attaccamento al territorio, entrambi avevano un ruolo nazionale ma hanno deciso di dedicarsi alla propria terra. Cannizzaro era proiettato a ruoli governativi.

Quando mi hanno proposto di aiutare il territorio per questi pochi mesi che mancano alla fine della legislatura, io inizialmente ero perplesso ma poi ho deciso di accettare. Quando si parla di me come straniero, dico semplicemente che il mio ruolo sarà di fare da ponte con il territorio, attraverso progetti già presenti in Parlamento. Io sono qui per tutta la coalizione di CentroDestra e oggi Reggio Calabria torna al centro della politica nazionale. C’è chi proverà a farci perdere dei voti, ma io credo proprio nella coalizione”.

“Mi hanno chiesto una mano per questa legislatura, non è mia intenzione per questo mettere un cappello e restare qui a vita per raccattare voti. Io non mi ricandiderò, alle politiche ci sono già persone valide che lo faranno nel territorio. Io vi esorto a considerare oggi Reggio Calabria a una terra che si sta evolvendo, la città è un orgoglio nazionale, ci sono progetti che prima non venivano neanche presi in considerazione” ha concluso Roscioli.

Dopo l’intervento di Roscioli, dopo quello del Governatore Occhiuto, e prima dell’ultimo intervento, di Cannizzaro, hanno parlato Salvatore Bulzomì, Coordinatore regionale dell’UdC; Giuseppe Mattiani, Coordinatore provinciale della Lega, Giuseppe Galati e Wanda Ferro, segretario regionale di Fratelli d’Italia. Hanno esaltato tutti le figure di Cannizzaro e Occhiuto, sposando la causa Roscioli.