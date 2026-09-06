Suppletive, Occhiuto scatenato: “ci sono sfigati che gufano”. Frecciata a Sinistra e Vannacci: “a mercenari e traditori diremo no”

Anche Roberto Occhiuto, Governatore della Calabria, è intervenuto nel corso della presentazione di Fabio Roscioli come candidato del CentroDestra alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. “Avete visto il nostro candidato? Era emozionato, perché non è un politico. Ha avuto un importante carriera professionale con la famiglia Berlusconi e ha parlato del solido rapporto di amicizia che c’è tra noi. Io e Cannizzaro abbiamo voluto fargli questa proposta e vi spiego perché. Io e Ciccio siamo stati in Parlamento, sappiamo cosa significa stare lì. Una persona del territorio, per così poco tempo, non avrebbe neanche avuto il tempo di capire dove stava, visti i pochi mesi. La nostra scelta è un investimento”.

“Oggi tutti i giornali parlano di Reggio Calabria, perché è al centro della politica nazionale. Poi ci sono gli sfigati che gufano, perché non sanno vincere per loro meriti e sperano che gli altri commettano errori. Avranno poco da gioire, è come se aspettassero ogni volta una cattiva notizia per la Calabria. Basta con questo atteggiamento da sfigati, basta. Noi siamo una squadra vincente comunque, una squadra capace di dimostrare che si può governare e vincere anche dopo aver governato, senza populismi e nonostante qualcuno cerchi di farci perdere. Chi parla alla pancia dei cittadini lo fa per esasperare i problemi. Guardateli questi populisti, non hanno un’idea per la crescita del territorio, per la crescita economica”.

Poi la stoccata durissima alla Sinistra e a Vannacci: “una Sinistra che vince solo perché spera che Vannacci ruba un candidato al CentroDestra non è una Sinistra che può governare Reggio e la Calabria. E quando mercenari e traditori torneranno da noi, gli diremo che non c’è più posto” ha aggiunto.