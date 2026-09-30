Occhiuto a “Mattino Cinque”: “sì, è arrivato il momento di cambiare Forza Italia. Le mie ricette per innovare il partito”

Nuova ospitata in tv per Roberto Occhiuto. Dopo la sua presenza in studio a “Porta a Porta” su Rai 1, questa notte, il Governatore della Calabria è stato anche ospite di “Mattino Cinque”, su Canale 5. Nel parlare del suo nuovo libro, “Il coraggio di governare”, il Presidente di Regione è tornato sul tema delle riforme e della proposta di una no tax area per i giovani. “Ci sono tanti giovani che lasciano l’Italia, prima lasciavano la Calabria ma ora lasciano anche Lombardia e Veneto, e vanno in Europa, dove la creatività è meglio retribuita. Eppure noi siamo il Made in Italy, il luogo della creatività. Ma abbiamo un sistema retributivo, sia pubblico che privato, che premia l’anzianità, chi è più vecchio. Io vorrei invece che si premiasse la creatività, la modernità. Propongo per esempio una no tax area fino a 35 anni. In Calabria abbiamo fatto il reddito di merito, diamo dai 500 ai 1.000 euro al mese a quei giovani che si iscrivono all’Università e mantengono una media che va dal 27 al 30” ha affermato.

Sulla vittoria alle elezioni suppletive: “sicuramente gli elettori in Calabria hanno votato per un modello di Governo, sia per quanto sta succedendo a Reggio, con un bravo Sindaco, Cannizzaro, sia per il Governo regionale. Si pensi ai lavori all’Aeroporto di Reggio, realizzati in 10 mesi. Queste cose i reggini e i calabresi le hanno apprezzate, non hanno votato i populisti di Vannacci. Il CentroDestra vince comunque, anche senza di lui, se ha maggiore consapevolezza di se stesso, se governa con le riforme e senza paure. Il 10% di Vannacci in Calabria è drogato, altro che Sassonia, ha preso sassate”.

Il conduttore, Francesco Vecchi, ha chiesto dallo studio se nel voto abbia potuto influire la foto modificata di Matilde Siracusano pubblicata da Vannacci: “non so se ha pesato, di certo è un indice delle modalità politiche. Credo che Vannacci avrebbe fatto meglio a scusarsi, semplicemente. Se lo avesse fatto avrebbe dimostrato non solo di essere un Generale, ma anche un gentiluomo”.

Per Roberto Occhiuto è arrivato il momento di cambiare Forza Italia: “penso sia il momento e penso lo sappia anche Tajani. Pochissimi pensavano che Forza Italia sarebbe sopravvissuta, ma ora deve tornare ad essere una forza innovativa. Io nel libro mi chiedo se sappia ancora innovare, se sia riformista, se sappia attrarre i migliori cervelli, se sappia parlare ai giovani. Forse queste cose oggi non le fa così bene come le faceva prima con Berlusconi. Anche su temi come i diritti civili. Il CentroDestra non è ingiallito, non è vintage, deve seguire una linea liberale”.