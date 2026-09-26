Roberto Vannacci, vergognati! La foto fake con Matilde Siracusano è l’ennesimo gesto che svilisce la politica e offende le donne

Vergogna, solo vergogna! Roberto Vannacci ha superato ogni limite della decenza. In realtà, lo ha già fatto da tempo, con la ciliegina sulla torta di un comizio – a Reggio Calabria – francamente imbarazzante. Ma l’ultimo gesto – ultimo per fortuna, considerando che è arrivato ieri, alla vigilia del silenzio elettorale, e che almeno per le suppletive reggine non troverà altre repliche indecorose (almeno ci auguriamo!) – riguarda l’assurda foto pubblicata ieri sui suoi canali social. Una foto falsa, modificata, che vede protagonisti il sottosegretario siciliano Matilde Siracusano, il candidato del CentroDestra alle suppletive Fabio Roscioli e il Senatore Claudio Lotito, da qualche mese anche patron della Reggina.

La vergogna è tutta su Matilde Siracusano, rappresentata con una scollatura evidente, senza t-shirt e solo con una giacca. Un affronto volgare che lascia sinceramente senza parole e che svilisce il ruolo della politica. Dovrebbe stupire, in tempi normali. Non stupisce, considerando il soggetto e la sua strategia politica scelta. “Spogliare” un sottosegretario, figura di spicco del CentroDestra siciliano nonché compagna del Governatore Roberto Occhiuto, ma soprattutto donna e madre, significa proprio offendere tutte le donne, proprio adesso, dopo anni e anni di battaglie.

Matilde Siracusano è un brillante sottosegretario, ma è soprattutto una donna, una madre. Coraggiosa, con una dignità, quella – appunto – di donna e madre. Ha le spalle larghe. Sporgerà denuncia contro il Generale perché, come affermato, la foto fake pubblicata con quella modifica evidente è un reato. La dignità, però, evidentemente manca ad altri. E siamo solo alla prima campagna elettorale di Futuro Nazionale…