Occhiuto a Porta a Porta: “se festeggi per una sconfitta sei un Generale strano, il dato di Vannacci è drogato”

Il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto è stato ospite di “Porta a Porta”, lo storico programma di Rai 1 condotto da Bruno Vespa. L’argomento principale, ovviamente, la vittoria di Forza Italia alle elezioni suppletive, con il candidato Fabio Roscioli. “L’astensionismo è brutto? Beh, è tipico di tutte le Suppletive. A Monza votò il 19%, quando fu eletto Galliani, idem a Roma. Alle Suppletive gli elettori votano di meno, a Reggio Calabria è stato del 23%, certo, fa riflettere, ma non doveva essere Vannacci a riavvicinare gli italiani alle urne? Non è riuscito nemmeno in questo. Ho visto che ha festeggiato, voleva fare della Calabria la sua Sassonia, ma un Generale che festeggia una sconfitta mi sembra che sia un Generale molto strano” ha esordito il Governatore. “Quello di Vannacci – ha aggiunto – è un dato drogato, due terzi dei voti presi sono di Giannetta, uguali a quelli dell’anno scorso. Sarebbe stata la stessa identica cosa se Giannetta si fosse candidato col Partito Socialista”.

Sul suo libro, “Il coraggio di governare”, il Presidente Occhiuto afferma: “il mio libro contiene alcune idee liberali, se alcune cose sono state fatte in Calabria si possono fare ovunque. E poi contiene uno spirito riformista”.