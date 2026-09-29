La proposta di Occhiuto: una no tax area per far riavvicinare i giovani all’Italia | VIDEO

“Possiamo pensare a una no tax area per i giovani. Loro vanno fuori dall’Italia, e non solo fuori dalla Calabria, perché fuori Italia vengono pagati di più. E noi, che siamo il made in Italy, li mandiamo via. Perché non pensare ad una riforma epocale? Noi abbiamo un sistema retributivo, sia nel pubblico che nel privato, che funziona per scatti di anzianità. Pensiamo ad un sistema che funzioni per scatti di futuro”. E’ la proposta lanciata dal Governatore della Calabria Roberto Occhiuto nel corso di un intervento a “10 minuti”, il programma di Rete 4 condotto da Nicola Porro.

L'ultima idea di Occhiuto: una no tax area per i giovani italiani