Lotito vuole il colpaccio anche per la Lazio e non molla Icardi: “ci stiamo ragionando”

Mauro Icardi torna nel mirino della Lazio. L’attaccante argentino, attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Galatasaray, avrebbe infatti aperto alla possibilità di un ritorno in Serie A. Claudio Lotito è pronto a rilanciare il tentativo per portare a Roma un centravanti di grande esperienza e spessore internazionale. A confermare l’apertura del giocatore è stato il suo agente, Letterio Pino, che ha spiegato come il futuro di Icardi sarà legato soprattutto alla scelta del progetto e non soltanto all’aspetto economico.

La Lazio aveva già provato ad affondare il colpo per l’ex attaccante dell’Inter prima dell’arrivo di Andrea Pinamonti, ricevendo però un rifiuto alcune settimane fa. Ora, dopo le cessioni di Ratkov e Dia, la società biancoceleste è tornata alla carica. Essendo svincolato, Icardi può essere tesserato anche dopo la chiusura ufficiale del mercato del 1° settembre. Una situazione che consente alla Lazio di proseguire la trattativa senza i vincoli delle operazioni concluse entro la scadenza estiva. Il procuratore dell’argentino, intervenuto ai microfoni di Sky, ha spiegato: “Con Mauro stiamo valutando il miglior progetto, un progetto di vita, non economico. Mauro vuole scegliere una bella città e una bella piazza”. Sulla possibilità Lazio, l’agente ha aggiunto: “C’è in atto un corteggiamento serrato da parte della Lazio, è un’opzione su cui stiamo ragionando”.

Lotito vuole un grande colpo per l’attacco

Dopo una trattativa che ha visto diversi scenari cambiare nel corso delle settimane, con l’interesse per Icardi, il passaggio a nuove valutazioni e poi gli arrivi di altri profili offensivi, la Lazio non avrebbe abbandonato l’idea di regalare a Gattuso un attaccante di primo livello. Il presidente Claudio Lotito crede nella possibilità di portare a Roma un giocatore capace di alzare il livello della squadra. Un eventuale arrivo di Icardi avrebbe un peso importante, paragonabile per impatto a grandi colpi del passato biancoceleste: una operazione, per fare un esempio, simile a quella che portò Miro Klose nella capitale diversi anni fa. L’obiettivo della società è quello di consolidare il buon avvio di stagione, caratterizzato da due vittorie nelle prime due gare, entrambe per 1-0 e decise dal nuovo acquisto Frattesi, e costruire una rosa in grado di puntare al ritorno nelle competizioni europee.

Il mercato degli attaccanti continua dunque a essere centrale per Lotito, alla Lazio così come alla Reggina. In casa amaranto il reparto offensivo sarà rinforzato con l’arrivo di Andrea Magrassi, mentre la Lazio punta a un nome di grande richiamo come quello di Icardi. Per il centravanti argentino, dopo anni di successi e gol tra Italia, Francia e Turchia, potrebbe riaprirsi la porta della Serie A. La Lazio resta alla finestra e il corteggiamento prosegue.