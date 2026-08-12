Lazio, Lotito scatenato: dopo Frattesi mette nel mirino un grande bomber

Il presidente Claudio Lotito, nonostante l’investimento sulla Reggina, continua a curare gli interessi della Lazio e resta attivo sul Calciomercato. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva per Gennaro Gattuso, provando a regalargli anche un bomber di razza che conosce già molto bene la Serie A. Dopo l’operazione Frattesi, sempre più vicina alla chiusura definitiva, i biancocelesti avrebbero infatti messo nel mirino Mauro Icardi. L’attaccante argentino è attualmente svincolato, dopo la sua ultima esperienza al Galatasaray, e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra. L’ex Inter potrebbe accogliere con favore un ritorno in Italia. Già lo scorso gennaio, infatti, un sondaggio della Juventus aveva raccolto la totale apertura del calciatore.

Ora, secondo quanto riportato da Sky Sport, è la Lazio a valutare concretamente il profilo di Icardi per rinforzare il proprio reparto offensivo che con Noslin e Ratkov è un po’ leggerino. Un’eventuale trattativa rappresenterebbe un’operazione di grande peso per il mercato biancoceleste e metterebbe a disposizione di Gattuso un attaccante esperto, abituato a segnare in Serie A e capace di garantire gol e presenza in area di rigore.