Lazio, Lotito accontenta Gattuso: ufficiale l’arrivo dell’attaccante Pinamonti

La Lazio ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Pinamonti dal Sassuolo. Il club biancoceleste ha comunicato il trasferimento attraverso una breve nota ufficiale: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio”. Il centravanti classe 1999 è dunque il nuovo rinforzo offensivo richiesto da Gattuso, che potrà contare su una punta di riferimento per completare il reparto avanzato. Pinamonti si aggiunge agli ultimi arrivi della Lazio, tra cui Sutalo e Frattesi, quest’ultimo subito protagonista con un impatto decisivo nella vittoria ottenuta a Bologna all’esordio in campionato.

Nato a Cles il 19 maggio 1999, Andrea Pinamonti è cresciuto calcisticamente tra il settore giovanile del Chievo e quello dell’Inter, dove si è messo in evidenza come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Con il vivaio nerazzurro ha conquistato importanti trofei a livello Primavera, tra cui due campionati consecutivi e la Coppa Italia Primavera. L’esordio tra i professionisti arriva con la maglia dell’Inter nella stagione 2016/2017, prima di iniziare un percorso di crescita attraverso diversi prestiti in Serie A. Nel campionato 2018/2019 veste la maglia del Frosinone, dove realizza i primi cinque gol nella massima serie. Successivamente passa al Genoa, con cui conferma le proprie qualità segnando altre cinque reti in campionato.

Dopo il ritorno all’Inter e la conquista dello scudetto 2020/2021, Pinamonti trova continuità all’Empoli, dove vive una delle sue migliori stagioni dal punto di vista realizzativo: nel campionato 2021/2022 chiude con 13 gol in Serie A. Il passaggio al Sassuolo rappresenta una nuova tappa importante della sua carriera. Con la maglia neroverde l’attaccante diventa un punto di riferimento offensivo, raggiungendo la doppia cifra di reti nella stagione 2023/2024 e confermandosi come uno dei centravanti italiani più affidabili del campionato. Nella successiva esperienza al Genoa, ancora in prestito, Pinamonti torna a segnare con continuità realizzando 10 reti in Serie A, prima di rientrare al Sassuolo.

Con il trasferimento nella Capitale, Pinamonti arriva alla Lazio con l’obiettivo di mettere a disposizione di Gattuso le sue caratteristiche: fisicità, capacità di proteggere il pallone, gioco spalle alla porta e una comprovata esperienza nel massimo campionato italiano. La società biancoceleste punta dunque su un attaccante già abituato alla Serie A, con oltre duecento presenze nel torneo e un percorso costruito stagione dopo stagione tra giovani promesse e affermazione definitiva ai massimi livelli.