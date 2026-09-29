Lazio e Reggina, “Lotito sempre più verso Reggio Calabria”: il Direttore di StrettoWeb Peppe Caridi ospite di un programma sui biancocelesti

Claudio Lotito continua a far parlare molto di sé sia a Reggio Calabria che a Roma, sponda Lazio. Idolatrato sullo Stretto, per via di una Reggina schiacciasassi, bersagliato nella Capitale. L’imprenditore e Senatore è stato in città, domenica e lunedì: prima ha assistito al successo amaranto contro l’Igea Virtus nella sua prima al Granillo da patron della Reggina; poi ha partecipato alla festa di Forza Italia per la vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive.

Dagli ambienti calcistici e non di Roma hanno guardato con attenzione al weekend reggino di Lotito. Questa sera, il canale YouTube di Passione Lazio parlerà proprio di questo, nella trasmissione dal titolo “Lotito sempre più verso Reggio Calabria”. Tra gli ospiti anche il Direttore di StrettoWeb, Peppe Caridi, che nel pomeriggio di domenica ha intervistato in esclusiva proprio Claudio Lotito.