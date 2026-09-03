Forza Italia Giovani Reggio Calabria: “64 milioni di euro per un Aeroporto da record. Dalla sinistra solo fuffa e polemiche pretestuose”

Un investimento complessivo da 64 milioni di euro per il futuro dell’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. È questo il dato al centro della nota diffusa da Forza Italia Giovani Reggio Calabria, che interviene nel dibattito sullo sviluppo dello scalo reggino e replica alle critiche dell’opposizione politica. Il movimento giovanile azzurro rivendica il lavoro portato avanti dal segretario regionale del partito e sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, insieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, sottolineando come il finanziamento rappresenti un passaggio strategico per il rilancio dell’infrastruttura aeroportuale.

“Di fronte ai soliti tentativi della controparte politica di sollevare polveroni, diffondere disinformazione e alimentarsi di pura fuffa, Forza Italia risponde nell’unico modo che conosce: attraverso fatti e risultati concreti. Mentre l’opposizione prova a raccontare di un aeroporto “ridimensionato”, la realtà invece ci proietta già verso un futuro solido con uno stanziamento fondamentale pari a 64 milioni di euro: un investimento massiccio, frutto dell’impegno costante e della visione strategica del nostro Segretario Regionale del partito e Sindaco, On. Francesco Cannizzaro e dell’azione incisiva del Presidente della Regione Roberto Occhiuto, vice Segretario nazionale di Forza Italia, che permetterà il definitivo ammodernamento della struttura, miglioramdo le parti ancora obsolete, incrementando le dotazioni tecnologiche, i servizi e le infrastrutture operative”.

Il piano di interventi: 36 milioni per l’aerostazione e nuove infrastrutture

Secondo quanto comunicato da Forza Italia Giovani, il piano di investimenti prevede una serie di interventi destinati a trasformare il Tito Minniti in uno scalo più moderno, efficiente e competitivo. La quota più rilevante riguarda 36 milioni di euro destinati alla seconda fase di ampliamento dell’aerostazione passeggeri, a cui si aggiungono 5 milioni di euro per gli interventi di security e digitalizzazione. “I numeri e la programmazione parlano chiaro. L’imponente piano di interventi prevede ben 36 milioni di euro destinati alla seconda fase di ampliamento dell’aerostazione passeggeri, a cui si aggiungono 5 milioni di euro per gli interventi di security e digitalizzazione, trasformando lo scalo in una struttura moderna, tecnologica ed efficiente.

La riqualificazione sarà totale e toccherà ogni area dell’infrastruttura: dai 7,9 milioni di euro dedicati alla viabilità di accesso e alle aree di sosta, fino ai 5 milioni destinati alla riqualifica ambientale dell’area lato mare e ai 3,5 milioni per la demolizione dei ruderi, delle strutture pericolose e la successiva valorizzazione delle aree. Verranno inoltre investiti 3,5 milioni di euro per la riqualifica della pavimentazione dell’area di movimento e 2,5 milioni per l’adeguamento funzionale del distaccamento dei Vigili del Fuoco. La riqualificazione interesserà quindi tutti i principali settori dello scalo: dalle aree di accesso e sosta fino agli spazi operativi, passando per gli interventi ambientali, la sicurezza e il potenziamento dei servizi aeroportuali.

Nuovi collegamenti e il progetto del pontile per unire Reggio e Messina

Nel documento diffuso da Forza Italia Giovani viene evidenziato anche il collegamento tra gli investimenti infrastrutturali e la crescita del traffico aereo registrata dallo scalo, con l’ampliamento dell’offerta dei voli, la stagione winter e nuove tratte low cost, tra cui il collegamento con Roma Fiumicino. All’interno della strategia di sviluppo dell’area dello Stretto viene indicata come opera centrale anche la realizzazione di un nuovo pontile aeroportuale, annunciata dal sindaco Cannizzaro, che permetterebbe un collegamento diretto via mare tra Reggio Calabria e Messina.

“Un piano industriale e infrastrutturale a 360 gradi che viaggia di pari passo con la crescita record dei voli, della stagione winter e dell’offerta low cost, come la nuova tratta su Roma Fiumicino, inserendosi in una visione strategica integrata per l’intera area dello Stretto. Tra le opere chiave spicca, infatti, la realizzazione, annunciata dal Sindaco Cannizzaro, di un nuovo pontile all’avanguardia per il collegamento diretto via mare con Messina; uno strumento decisivo per unire stabilmente le due sponde ed erigere lo scalo reggino a vero e proprio Hub principale del Mediterraneo.

La nota si chiude con la rivendicazione politica del percorso intrapreso e con il sostegno al progetto di rilancio dell’aeroporto reggino, indicato come elemento strategico per lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio. “Lasciamo agli altri le sterili polemiche, mentre il “Tito Minniti” si prepara a diventare il vero motore di sviluppo per la nostra terra. Il lavoro sinergico portato avanti dal Sindaco Francesco Cannizzaro e dal Presidente Roberto Occhiuto dimostra con i fatti come si rilancia un territorio: l’aeroporto è al centro di una rivoluzione senza precedenti e noi di Forza Italia Giovani continueremo a sostenere con determinazione e orgoglio questo percorso di riscatto per Reggio e per tutta la Calabria”.