Dove seguire tutte le partite della Reggina: arriva l’ufficialità anche per le gare in trasferta. Mentre in casa…

Mancano ormai soltanto due giorni al ritorno in campo della Reggina, pronta a iniziare il proprio percorso nel campionato di Serie D. Dopo lo scoppiettante esordio stagionale in Coppa Italia, gli amaranto torneranno a giocare davanti al pubblico del Granillo per la prima giornata di campionato contro il Licata, in una sfida che segnerà ufficialmente l’inizio della nuova era targata Claudio Lotito. L’acquisizione del club da parte dell’imprenditore romano ha aperto una nuova fase per la società amaranto, con l’obiettivo dichiarato di costruire una squadra ambiziosa e competitiva. Per questo motivo il direttore sportivo Romairone ha lavorato alla costruzione di una corazzata forte e completa in ogni reparto, con una rosa progettata per puntare a stravincere il torneo.

Una delle novità, già preannunciate, riguarda la trasmissione delle partite casalinghe della Reggina. La società ha infatti annunciato che le gare interne saranno disponibili sulla piattaforma ufficiale Reggina Channel, una nuova realtà pensata per accompagnare il club dentro e fuori dal campo. La piattaforma rappresenterà una vera e propria nuova “casa” digitale degli amaranto, con contenuti dedicati alla squadra e con la possibilità di seguire anche gli appuntamenti del settore giovanile, come anticipato dallo stesso Lotito durante la presentazione ufficiale della squadra avvenuta venerdì scorso all’Arena.

Per quanto riguarda la visione delle gare interne, la società dovrebbe prevedere formule di abbonamento sia annuali sia per singolo evento, sulla linea di quanto già avvenuto negli ultimi anni con altre modalità di trasmissione delle partite.

Reggio Tv confermata per le trasferte degli amaranto

Per le gare lontano da Reggio Calabria arriva invece la conferma di Reggio Tv. L’emittente reggina continuerà ad avere l’esclusiva della trasmissione delle partite in trasferta della Reggina, proseguendo il rapporto con il club amaranto dopo il lavoro svolto negli ultimi tre anni. La visione delle sfide esterne resterà quindi gratuita per i tifosi, garantendo la possibilità di seguire la squadra anche quando non sarà possibile essere presenti sugli spalti degli stadi avversari.

La nuova organizzazione delle trasmissioni divide quindi la stagione della Reggina in due percorsi differenti: da una parte la piattaforma proprietaria Reggina Channel per valorizzare il prodotto interno e creare un rapporto diretto con i sostenitori, dall’altra la confermata presenza di Reggio Tv per le gare esterne. Una scelta che arriva in un momento di forte entusiasmo attorno alla squadra, con il popolo amaranto pronto a vivere il nuovo corso societario e una stagione considerata fondamentale per il rilancio del club.

L’appuntamento contro il Licata rappresenterà dunque molto più di una semplice prima giornata di campionato. Sarà il primo vero passo della Reggina nella nuova gestione, davanti a un pubblico chiamato a sostenere una squadra costruita con ambizioni importanti. Tra attesa per il debutto, nuovi protagonisti in campo e una rinnovata organizzazione societaria, gli amaranto si preparano ad aprire una stagione nella quale ogni dettaglio, compresa la possibilità di seguire le partite, diventa parte del nuovo progetto.