Reggina, un altro super colpo per l’attacco: è fatta per Andrea Magrassi, con Jallow una coppia da impazzire in un reparto stellare!

Che Lotito avrebbe fatto uno squadrone, era ampiamente scontato e annunciato. Ma poi sul campo riuscire a convincere così tanti calciatori di categoria superiore a scendere nei Dilettanti, non era affatto facile. E adesso la Reggina si trova all’inizio del campionato con una vera e propria super-corazzata (stavolta davvero!), con una squadra che farebbe la sua bella figura anche in serie C. L’attacco, adesso, è stellare. Nelle ultime ore, infatti, con un lavoro incessante, il DS Giancarlo Romairone ha chiuso l’affare per l’acquisto di Andrea Magrassi, strappandolo ad almeno altri 5 club di serie C che volevano assicurarselo per il campionato di categoria superiore. 33 anni, 65 partite in serie B, 196 in serie C con 42 reti all’attivo a una decina di assist, è il centravanti con le caratteristiche tecniche e fisiche perfette per completare il reparto offensivo a disposizione di mister Marchionni. Questa mattina sui suoi canali social l’addio ufficiale al Milan, nel pomeriggio l’arrivo in aereo a Reggio Calabria.

Con Sulayman Jallow, arrivato nei giorni scorsi, e gli altri neo acquisti delle settimane precedenti, adesso la Reggina ha un reparto davvero stellare: decine di squadre di serie C non hanno un attacco così forte, per un organico che con questi calciatori potrebbe competere per i playoff persino nella categoria superiore. Se pensiamo che oltre ai due neoacquisti ci sono anche Giuliano Alma e Michele Guida, cioè attaccanti che sono una garanzia vincente nei Dilettanti, allora abbiamo il reale spessore dell’attacco amaranto di questa stagione. Michele Guida ha trascinato il Savoia alla promozione pochi mesi fa proprio nel girone della Reggina, con 9 gol e 6 assist in 25 partite. Giuliano Alma è stato protagonista assoluto della promozione del Siracusa due anni fa, sempre nello stesso girone, con 5 gol e 3 assist in 26 partite (l’anno precedente, sempre con gli aretusei, aveva siglato addirittura 18 gol e 10 assist in 35 partite). La quinta stella offensiva è più giovane, ma altrettanto forte: si tratta del brasiliano Matheus Reis anche lui vincente con il Savoia pochi mesi fa, e arrivato in amaranto da poche settimane ma già protagonista con la doppietta nell’esordio stagionale contro il PraiaTortora in Coppa Italia.

Mai la Reggina ha avuto negli scorsi anni, con Ballarino, un solo attaccante che sia paragonabile ai cinque che in 20 giorni la società di Lotito ha portato in riva allo Stretto! E poi magari qualcuno si sorprenderà se questa squadra vincerà il campionato: non serve la sfera di cristallo…

Continuano quindi ad arrivare calciatori di grande spessore, e a fronte di un calciomercato così stellare e una rosa attrezzatissima all’obiettivo dichiarato di vincere il campionato, nella piazza c’è persino qualcuno che storce il muso: basti pensare che sono gli stessi che nei tre anni scorsi si esaltavano per improbabili figurine o calciatori oggi tutti svincolati o scesi in Eccellenza, allora appare subito chiaro che sono considerazioni di spicciolo interesse personale e affatto basate sulla realtà. C’è ancora qualcuno che rimpiange la mediocrità. E invece la Reggina ha intrapreso un nuovo percorso per tornare grande, con una società seria, competente e attrezzata ad affrontare con successo sfide e ambizioni che il pubblico amaranto auspica invano da troppo tempo.