Reggina, un colpaccio per l’attacco! Dalla serie C arriva Sulayman Jallow, è già in viaggio per Reggio. Ecco perchè è un grande acquisto

Ieri su StrettoWeb avevamo scritto che sarebbe stata una settimana importante per il mercato della Reggina e oggi possiamo dare conferme più concrete, perchè quanto anticipato si sta concretizzando. Il colpo del DS Giancarlo Romairone per l’attacco è ormai cosa fatta: il centravanti Sulayman Jallow è attualmente già in viaggio verso Reggio Calabria, dove nelle prossime ore sosterrà le visite di rito prima di mettere la firma sul contratto. Manca solo l’ufficialità, ma a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultima ora (e improbabili inversioni in autostrada), sarà un calciatore amaranto.

Manca dunque soltanto il timbro dell’ufficialità, ma l’accordo è totale. Convincere un profilo di questo valore a sposare la causa amaranto è stato un successo strategico notevole: il calciatore si è convinto a scendere di categoria per il progetto della Reggina, pronto a calarsi con determinazione tra i dilettanti per trascinare la squadra verso il pronto ritorno tra i professionisti.

Un centravanti potente e veloce: il profilo ideale per mister Marchionni

Le qualità di Sulayman Jallow rispondono esattamente alle esigenze tattiche dello staff tecnico. Stiamo parlando di un centravanti puro di razza, caratterizzato da una straordinaria forza negli spazi e da una velocità che lo rende un autentico “cavallo imbizzarrito” difficile da contenere in campo aperto. Forte fisicamente grazie ai suoi 184 centimetri di altezza, l’attaccante gambiano combina potenza atletica e scatti brucianti, caratteristiche che ne fanno l’interprete perfetto per la filosofia di gioco di mister Marchionni. L’allenatore disporrà così di una punta di riferimento capace di spaccare le partite e fare reparto da sola, elemento ideale per affrontare la spigolosità del campionato di Serie D.

Curriculum da categoria superiore: prestazioni e numeri tra i professionisti

A dimostrare la bontà dell’operazione ci sono i dati concreti di una carriera disputata ad altissimi livelli. Sulayman Jallow scende di categoria nel pieno della forma e della maturità calcistica, vantando un bagaglio eccezionale con oltre 227 presenze, 26 gol e 18 assist collezionati esclusivamente in Serie C. Basti pensare che nella scorsa stagione è stato il punto di riferimento titolare della Vis Pesaro, trascinata fino ai playoff per la Serie B, traguardo già conquistato due anni prima con la maglia dell’Arzignano. A completare il quadro c’è anche l’esordio nel campionato cadetto collezionato nel 2018 con l’Ascoli, dettagli che ne fanno un acquisto di assoluta sostanza in grado di spostare gli equilibri. Da evidenziare che si tratta di un calciatore di 29 anni, nel pieno della forma fisica e della carriera agonistica. Non un nome roboante di quelli che entusiasmano i tifosi più superficiali d’estate per poi rivelarsi effimeri (ricordate Montalto un anno fa?), ma un acquisto di grande sostanza che farà innamorare i supporters quando conta davvero, e cioè sul campo nel corso della stagione. Nel pieno stile di una gestione societaria seria e professionale com’è tipico dei club guidati da Claudio Lotito.

La regia del DS Romairone e un attacco di primo livello

L’operazione porta ovviamente la firma del DS Romairone, abile a condurre una trattativa per un calciatore abituato a ingaggi da categoria superiore che con le precedenti gestioni sarebbe stato pura utopia. Questo innesto va ad aggiungersi a un mercato faraonico che ha già visto l’arrivo di tanti altri elementi provenienti dalla serie C come il difensore Edoardo Lancini, il centrocampista Simone Franchini, dell’esterno Federico Baggi, il portiere Lorenzo Madia e diversi giovani talenti arrivati dai vivai della massima serie. Nel reparto offensivo, la presenza di Jallow andrà a integrarsi con le qualità di Reis, Alma e Guida, componendo un pacchetto di altissimo profilo, pur con la forte sensazione diffusa che il già stellare mercato amaranto non sia ancora finito.