Ponte sullo Stretto, via libera del Governo alla Relazione IROPI. Ciucci: “passaggio decisivo verso il CIPESS”

Il Consiglio dei Ministri riconosce le motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico per la realizzazione dell’Opera. L’ad Ciucci: “un altro passaggio fondamentale verso la nuova delibera del CIPESS”

Pietro Ciucci Ponte sullo Stretto

L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha commentato la notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della delibera in merito alle motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico ovvero la “Relazione IROPI” in attuazione dell’articolo 6.4 della direttiva UE Habitat per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

L’approvazione della Relazione IROPI – ha commentato Ciucciè un altro passaggio fondamentale, in vista della nuova delibera che dovrà assumere il CIPESS. Testimonia ulteriormente la volontà dell’intero Governo, del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di realizzare l’Opera, in linea con il dettato del Decreto Legge n. 32, volto a conformarsi ai rilievi della Corte dei conti e ottenere una registrazione piena della delibera di approvazione del progetto”.

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