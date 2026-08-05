Ponte sullo Stretto, Webuild valuta un hub di carpenteria a Taranto

Durante il tavolo Taranto in corso al Mimit, Webuild avrebbe confermato l’interesse alla realizzazione nel territorio di un hub dedicato alle opere di carpenteria. Secondo quanto illustrato dall’azienda, il progetto sarebbe collegato alla realizzazione del ponte sullo Stretto e potrebbe valorizzare la vicinanza con il polo siderurgico di Taranto. La realizzazione dell’hub sarebbe subordinata alla possibilità di garantire la fornitura di acciaio conforme alle specifiche richieste dal progetto e la presenza di un presidio industriale e produttivo in grado di assicurare un collegamento diretto con il cantiere. In presenza di queste condizioni, Webuild avrebbe confermato il proprio interesse all’iniziativa. Lo si apprende da fonti presenti al tavolo.