Ponte sullo Stretto, svolta decisiva: dopo l’ok dell’Ue arriva il via libera del Cdm sulla delibera Iropi

Quella di oggi si configura come una giornata spartiacque per il futuro del Ponte sullo Stretto di Messina. Nel giro di poche ore, una serie di passaggi istituzionali e normativi di altissimo livello ha impresso un’accelerazione determinante all’iter per la realizzazione dell’infrastruttura. Dal confronto con le istituzioni europee fino alle decisioni assunte dall’esecutivo italiano, la complessa macchina burocratica e tecnica che governa il progetto ha registrato una convergenza totale verso la fase operativa. Il quadro emerso nella giornata odierna delinea il pieno allineamento tra le direttive comunitarie e le scelte strategiche nazionali, affrontando e superando le riserve di natura legale, economica e ambientale che avevano caratterizzato il dibattito politico e procedurale negli ultimi mesi.

Le rassicurazioni di Bruxelles e la conferma di Pietro Ciucci sulla Direttiva Appalti

La cronaca di questo intenso 4 agosto si è aperta con le rilevanti precisazioni giunte direttamente dalla Commissione Ue. L’esecutivo comunitario ha fatto luce sull’applicazione delle norme relative alla gestione delle grandi opere, certificando che il dialogo costruttivo avviato con l’Italia mira a garantire il pieno rispetto dell’articolo 72 della Direttiva Appalti. La posizione ufficiale emersa da Bruxelles ha confermato che l’adeguamento finanziario entro il limite del 50% non necessita dell’indizione di un nuovo bando di gara, legittimando la validità del vecchio appalto e smentendo le ricostruzioni su presunti blocchi dell’iter.

A stretto giro è seguita la presa di posizione dell’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, il quale ha accolto positivamente le indicazioni comunitarie. L’amministratore delegato ha sottolineato come la pronuncia dell’Ue attesti la correttezza delle procedure adottate dal governo italiano. Ciucci ha ribadito che gli incrementi del corrispettivo sono legati in maniera prevalente alla variazione dei prezzi delle materie prime e non a modifiche strutturali o nuovi lavori che avrebbero potuto alterare la natura del contratto originario, rassicurando così sulla solidità giuridica della gestione economica del cantiere.

L’apice della giornata: il CdM approva la delibera Iropi per l’articolo 6.4 Habitat

A coronamento degli sviluppi avvenuti nel corso delle ore precedenti, il passaggio istituzionale clou è arrivato al termine della riunione dell’esecutivo nazionale. Su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il governo ha approvato una misura cruciale sul fronte dell’impatto ambientale e della tutela degli habitat. Attraverso una nota ufficiale pubblicata al termine dei lavori, il Mit ha comunicato i dettagli della svolta: “Grazie all’impegno del Ministro Salvini, il Consiglio dei Ministri odierno ha approvato la delibera Iropi”, la procedura e relazione tecnica che il governo italiano ha adottato nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 6.4 Habitat dell’Unione Europea.

Questo atto rappresenta un passaggio procedurale imprescindibile per armonizzare la realizzazione della grande opera con le stringenti normative comunitarie in materia di conservazione della natura. La delibera attesta ufficialmente la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (Iropi), consentendo al progetto di avanzare nel solco delle regole europee per la salvaguardia degli ecosistemi. Come chiarito dallo stesso dicastero guidato da Matteo Salvini, l’approvazione va a consolidare un percorso tecnico già ampiamente certificato: “Un passo importante che conferma come l’iter del Ponte sullo Stretto di Messina stia andando avanti, considerato anche che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) sono state completate con successo”.

Un iter blindato tra conformità comunitaria e tutela dell’ambiente

L’insieme degli eventi registrati oggi definisce un quadro programmatico solido: la realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia ha superato simultaneamente i vagli regolatori, contabili ed ecologici. Da un lato, la conformità dell’impianto contrattuale rispetto alla Direttiva Appalti dell’Ue e le garanzie fornite da Pietro Ciucci mettono al sicuro la stabilità economica del progetto; dall’altro, il completamento con esito favorevole delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), unito al via libera del Consiglio dei Ministri sulla delibera Iropi, chiude la complessa fase autorizzativa. L’opera si proietta così verso le successive fasi del cronoprogramma con la piena legittimazione delle istituzioni italiane ed europee.