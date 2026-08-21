Ora i Consiglieri di Falcomatà si scoprono attenti sul PalaCalafiore: segnalazioni a Cannizzaro, ma fino a pochi mesi fa…

Il PalaCalafiore di Reggio Calabria si prepara ad accogliere la Nazionale italiana di pallavolo per la sfida contro la Germania, in programma il prossimo 26 agosto, ma a pochi giorni dall’evento il consigliere comunale Carmelo Romeo chiede all’Amministrazione di accelerare sugli ultimi interventi necessari per presentare la struttura nelle migliori condizioni. “Il PalaCalafiore si prepara ad accogliere la Nazionale italiana di pallavolo e la città di Reggio deve farsi trovare pronta”, afferma Romeo in un comunicato stampa, sottolineando l’importanza dell’appuntamento sportivo e la necessità di garantire un’immagine adeguata della città.

Non è un caso, e ormai non fa neanche più notizia, che ad esercitare maggior “pressione” come Opposizione in Consiglio Comunale sia uno dei più stretti consiglieri dell’ex Sindaco Falcomatà. Già più volte, in questi mesi, Romeo ha sollecitato Cannizzaro in merito ad alcune situazioni, provocando spesso l’ira del nuovo primo cittadino. Anche perché, in buona parte dei casi, si trattava di problemi ereditati proprio dai 12 anni di amministrazione precedente.

Non va meglio per quanto riguarda il PalaCalafiore. Oggi Romeo fa l’indignato, si preoccupa, è attento, segnala, ma fino a pochi mesi fa, quando lui era Assessore della vecchia Giunta, la situazione non è stata sempre delle più brillanti, anzi. Insomma, siamo alle solite: per dodici anni hanno minimizzato e giustificato di tutto, ora si sono magicamente risvegliati, mostrandosi attenti e segnalando qualsiasi cosa. A partire dalla questione rifiuti, dove, in alcuni casi, hanno anche raccontato bugie, come nel caso del Consigliere di Circoscrizione all’Opposizione, guarda caso amico di Falcomatà.

Romeo chiede pulizia e manutenzione immediata

Tornando alla nota di Romeo, secondo lui all’interno del palazzetto restano ancora da completare alcune operazioni di pulizia e sistemazione, mentre all’esterno sarebbero necessari il taglio dell’erba e ulteriori interventi di manutenzione nelle aree circostanti. “A pochi giorni dall’evento, però – ha precisato Romeo – nella struttura restano ancora diversi interventi da completare. All’interno del palazzetto sono necessarie operazioni di pulizia e sistemazione degli spazi; all’esterno invece l’erba necessita di essere tagliata e le aree circostanti richiedono interventi di manutenzione. In questo caso sottolineo che non giova fare polemica sull’erba alta o su una pulizia ancora da effettuare: serve un intervento immediato”.

Romeo evidenzia inoltre come l’arrivo della Nazionale fosse noto da tempo e ritiene quindi che ci fossero le condizioni per programmare gli interventi con maggiore anticipo. Da qui la richiesta all’Amministrazione comunale di attivarsi subito per completare tutte le operazioni necessarie prima della partita. “Il punto è che l’arrivo della Nazionale era stato programmato da tanti mesi – ha evidenziato ancora il consigliere d’opposizione – e c’era dunque tutto il tempo per programmare queste attività e completarle senza arrivare agli ultimi giorni. Da qui la richiesta all’Amministrazione di attivarsi immediatamente affinché palazzetto, spogliatoi e aree esterne vengano sistemati prima dell’evento. Voglio ricordare che, nel febbraio 2025, in occasione della partita della Nazionale italiana di basket contro l’Ungheria, il PalaCalafiore si presentò rinnovato, pronto ad abbracciare il folto pubblico e ricevette tanti apprezzamenti per l’organizzazione dell’evento”.

Il riferimento di Romeo è alla gara della Nazionale italiana di basket contro l’Ungheria disputata nel febbraio 2025, quando il PalaCalafiore si presentò rinnovato e l’organizzazione ricevette numerosi apprezzamenti. Per il consigliere, quello rappresenta un precedente positivo da replicare anche in occasione dell’arrivo della Nazionale di pallavolo. “Reggio ha già dimostrato di poter ospitare appuntamenti sportivi nazionali offrendo un’immagine adeguata della città – ha concluso Romeo – È quello che auspichiamo possa accadere anche questa volta. Ci sono ancora alcuni giorni per intervenire. Utilizziamoli per fare ciò che serve e accogliere la Nazionale italiana di pallavolo in un PalaCalafiore pulito, decoroso e pronto per un evento di questo livello”.

Sembra abbastanza fuori luogo sentir parlare di programmazione in anticipo, proprio al PalaCalafiore, il luogo dove la vecchia amministrazione ha piazzato spettacoli e tornei di ping pong proprio nei weekend delle finali playoff di Domotek e Viola. Un disastro, già denunciato ampiamente pubblicamente, che ha costretto le due società ad adoperarsi per trovare soluzioni alternative. No, al di là degli interventi di manutenzione da effettuare adesso, non c’è nessuna lezione – né avvertimento – che i componenti della vecchia amministrazione possono impartire a chi attualmente guida il Comune. I dodici anni precedenti parlano chiaro e la gente lo sa.