Degrado al PalaCalafiore, la denuncia: “sporco e senza climatizzazione. Meritiamo la mediocrità di quest’Amministrazione?” | FOTO

“Egregio Direttore scrivo questa mia riflessione dopo essere stato ancora una volta umiliato da chi amministra questa città. Ieri sera ho messo piede in quello che in ben altre città è definito il tempio della pallacanestro. Non sto qua ad elencare le meravigliose strutture italiane tra le quali un tempo vi era anche il nostro Pala Calafiore con i suoi ben 8450 spettatori al pieno della sua capienza. Perché dico un tempo… Perché un tempo la bellezza e cura di questa struttura erano il fiore all’occhiello della città.

Questa sera varcata una delle tante porte di accesso uno spettacolo indecoroso mi ha colto di sorpresa al punto che ho detto a me stesso: ‘oddio, ma dove sto andando…’“. Un lettore di StrettoWeb scrive al nostro direttore una lettera nella quale denuncia lo stato in cui versa il PalaCalafiore di Reggio Calabria, struttura simbolo del basket del Sud Italia, che all’esordio del Trofeo Sant’Ambrogio si presenta in condizioni pietose.

“Povero illuso… Mi sarei aspettato di vedere una struttura pulita e dico pulita. Ma si sa a Reggio Calabria difettiamo disconoscendo il significato della parola. – continua il lettore – Del resto strade marciapiedi scuole lo testimoniano quotidianamente. Comunque torniamo al PalaCalafiore… Dalle foto a corredo potete notare come i pavimenti siano stati maldestramente puliti l’esterno presenta una ricca e variegata vegetazione tra cui si riconosce anche una pianta di capperi che fa bella mostra di sé poco fuori una delle porte di accesso… Contenitori sparsi pieni di immondizia… L’accesso alle tribune chiuso con transenne e nastro… Insomma direttore, il tempio dell’abbandono e della cattiva gestione della cosa pubblica”.

E precisiamo una cosa: questa non è l’indagine di StrettoWeb. Questo è il pensiero di un normale cittadino, un appassionato di basket, un tifoso che come tanti, ieri si è recato al PalaCalafiore per vedere la sua squadra del cuore e il suo sport preferito. E ha visto uno scempio. E lo ha denunciato. Ha denunciato la cattiva gestione dell’Amministrazione e la noncuranza di chi si occupa del palazzetto. Questo è cosa pensa chi usufruisce delle strutture a Reggio Calabria e non riesce più a stare zitto, a girarsi dall’altra parte. Ma andiamo avanti…

“La mia considerazione è stata questa: ma veramente meritiamo la mediocrità da parte di chi oggi si batte il petto davanti l’Altare del Duomo dove è esposta la sacra immagine della Nostra Madonna della Consolazione. – prosegue il cittadino – Funzionari, dirigenti tutti colpevoli dello scempio perpetrato ai danni del PalaCalafiore e di tutte le strutture sportive cittadine ridotte a un cumulo di macerie. Ora voglio sapere e spero che qualcuno lo faccia perché il PalaCalafiore è ridotto così. Quando saranno conclusi i lavori di completamento della manutenzione straordinaria che ormai vanno avanti da anni. Quando sarà finalmente rilasciato il certificato di agibilità e se l’immobile ha tutte le certificazioni per essere aperto stante che ad oggi si va avanti con ordinanze del sindaco.

La struttura è totalmente abbandonata gli esterni un tempo rigogliosi oggi presentano erbacce alte metri e metri senza verde curato. Avrei voluto visitare gli interni che un tempo erano salotti e dove c’era la più bella stanza delle conferenze ma ho desistito. Purtroppo meritiamo questo perché non abbiamo il coraggio di alzarci e gridare… Siamo cittadini e non animali… Quando riusciremo ad uscire dalla rete nella quale questa amministrazione ci ha tenuti prigionieri allora forse saremo rispettati…”.

“Un’ultima osservazione ieri sera l’impianto di climatizzazione non funzionava. Mi domando se fosse spento per l incuria di qualcuno preposto che non lo ha avviato o perché semplicemente si aspetta qualche altra miliardata di anni per farlo nuovo. Stasera ci sarà la seconda serata del torneo, ci sarò? La struttura questa mattina sarà ripulita come si fa in tutte le città normali del mondo. La risposta caro direttore gliela darò domani…“, conclude il lettore.