Elezioni Suppletive a Reggio Calabria, come funziona il voto domiciliare: tutto quello che c’è da sapere

Si avvicinano le elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 05-Reggio di Calabria, in programma nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026. Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 182 del 7 agosto 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica con il quale è stata ufficialmente indetta la consultazione relativa alla XXIII Circoscrizione Calabria. In vista del voto, è stato diffuso anche l’avviso relativo al voto domiciliare, con le modalità e le scadenze previste per gli elettori che, a causa delle proprie condizioni di salute, non possono raggiungere il seggio. Le domande potranno essere presentate nel periodo compreso tra martedì 18 agosto e lunedì 7 settembre 2026.

Le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22 e successivamente modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, riguardano gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile”, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili. La possibilità è prevista anche per gli elettori “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune un’espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nell’abitazione in cui dimora. La richiesta deve essere presentata nel periodo compreso fra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, quindi tra martedì 18 agosto e lunedì 7 settembre 2026. La domanda di ammissione al voto domiciliare, il cui documento è pubblicato a fine articolo, deve riportare l’indirizzo dell’abitazione nella quale l’elettore dimora e un recapito telefonico. Alla richiesta devono inoltre essere allegate una copia della tessera elettorale e un’idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda Sanitaria Locale.