Elezioni suppletive, Vannacci punta Reggio Calabria: a cosa sta pensando il leader di Futuro Nazionale

Roberto Vannacci guarda a Reggio Calabria e alle elezioni suppletive della Camera del 27 e 28 settembre, convocate per assegnare il seggio rimasto vacante dopo le dimissioni dell’ormai ex deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco della città. L’europarlamentare e leader di Futuro Nazionale sta valutando concretamente la possibilità di presentarsi alla competizione elettorale, aprendo un nuovo fronte politico anche nei rapporti con il centrodestra.

Intervistato dal Foglio, Vannacci chiarisce infatti che il suo movimento non intende restare necessariamente ai margini della sfida reggina. “Futuro nazionale sta pensando di giocare un ruolo attivo nella prossima competizione elettorale”, afferma il generale. Un’ipotesi che potrebbe tradursi nella presentazione di un candidato autonomo alle suppletive e che, almeno per il momento, non esclude neppure una candidatura dello stesso Vannacci.

Le elezioni si sono rese necessarie dopo l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria e la conseguente uscita dalla Camera. Per raccogliere l’eredità politica dell’ex parlamentare, il centrodestra e in particolare Forza Italia hanno individuato come candidato l’avvocato Fabio Roscioli, tesoriere del partito guidato da Antonio Tajani e figura vicina a Marina Berlusconi e alla famiglia del Cavaliere.

Il collegio uninominale Calabria 5, che comprende l’area di Reggio Calabria, nel 2022 aveva consegnato a Cannizzaro una vittoria molto ampia. L’esponente di Forza Italia aveva ottenuto oltre 65mila voti, pari al 47,6 per cento, mentre Partito democratico e Movimento 5 Stelle, presentatisi separatamente, si erano attestati entrambi intorno al 20 per cento. A distanza di quattro anni, tuttavia, il quadro politico si presenta differente, soprattutto per l’ingresso sulla scena di Vannacci e del suo nuovo soggetto politico.

Vannacci non esclude di candidarsi personalmente

Dopo il passaggio nella Lega e la successiva scelta di mettersi in proprio, Vannacci ha progressivamente assunto una posizione autonoma rispetto alla maggioranza di centrodestra, senza rinunciare al confronto con le forze che la compongono. Nei giorni scorsi ha anche annunciato la candidatura a sindaco di Milano del generale Carmelo Burgio, precisando comunque: “Ma siamo pronti al dialogo con il centrodestra”.

Lo stesso schema potrebbe riproporsi adesso in Calabria. Vannacci conferma infatti che la possibilità di partecipare alle suppletive è al centro di una valutazione concreta. “Ci stiamo ragionando concretamente e tra qualche giorno saremo proprio in Calabria per una sorta di perlustrazione”, spiega l’europarlamentare. Alla domanda sulla possibilità che sia lui stesso a candidarsi per il seggio lasciato da Cannizzaro, non arriva una chiusura: “Questa è una cosa che stabiliremo tra poco, definendo la strategia da adottare”.

Resta aperta anche l’ipotesi di una corsa autonoma di Futuro Nazionale. Sul punto Vannacci afferma: “ci stiamo pensando”. La strategia, dunque, non è stata ancora definita e tutte le opzioni rimangono sul tavolo, da un’intesa con il centrodestra alla presentazione di una candidatura indipendente. Secondo quanto riportato dal Fatto, qualche contatto con esponenti del centrodestra ci sarebbe già stato.

Un primo segnale politico arriverà già nei prossimi giorni. Vannacci sarà a Reggio Calabria il 13 agosto insieme ai deputati Edoardo Ziello e Domenico Furgiuele, quest’ultimo responsabile regionale del movimento. Una presenza che assume un significato particolare proprio mentre Futuro Nazionale valuta se entrare direttamente nella partita per il seggio della Camera lasciato libero da Cannizzaro.