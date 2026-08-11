Reggio Calabria, occhi puntati sulle elezioni suppletive della Camera dopo le dimissioni di Cannizzaro: giorni, orari, operazioni di voto. Tutte le INFO

È ufficiale la data delle elezioni suppletive della Camera dei deputati nel Collegio uninominale 05 – Reggio di Calabria della XXIII Circoscrizione Calabria. Nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2026 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026. La consultazione interesserà un territorio particolarmente ampio della Città metropolitana di Reggio Calabria: il Collegio comprende infatti 71 Comuni, con circa 348.000 elettori aventi diritto al voto. Nei territori coinvolti saranno allestiti complessivamente 487 seggi elettorali.

L’elezione suppletiva si rende necessaria a seguito della vacanza del seggio nel Collegio uninominale 05 determinata dalle dimissioni dal mandato parlamentare di Francesco Cannizzaro. Cannizzaro, deputato eletto nel Collegio, è diventato Sindaco del Comune di Reggio Calabria all’esito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Gli elettori saranno quindi chiamati alle urne per scegliere il nuovo rappresentante del Collegio alla Camera dei deputati. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 27 settembre dalle ore 7:00 alle 23:00 e proseguiranno lunedì 28 settembre dalle ore 7:00 alle 15:00. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

I 71 Comuni chiamati al voto

Il Collegio uninominale 05 comprende 71 Comuni, tutti appartenenti alla Città metropolitana di Reggio Calabria: Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Ferruzzano, Fiumara, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Reggio di Calabria, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Procopio, San Roberto, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Agata del Bianco, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sant’Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo e Villa San Giovanni.

La macchina elettorale coinvolgerà dunque buona parte del territorio metropolitano reggino, dalla città capoluogo a numerosi centri dell’area ionica e dell’Aspromonte, fino a diversi Comuni dell’area dello Stretto. Complessivamente saranno 487 i seggi elettorali istituiti nei Comuni interessati, mentre la platea degli aventi diritto è quantificata in circa 348.000 elettori. Il nuovo deputato del Collegio uninominale 05 sarà quindi scelto al termine della consultazione del 27 e 28 settembre 2026, con lo scrutinio che prenderà il via subito dopo la chiusura delle urne del lunedì pomeriggio.