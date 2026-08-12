Elezioni suppletive a Reggio Calabria, pubblicati gli avvisi per scrutatori e presidenti di seggio: tutte le INFO

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 05-Reggio di Calabria della XXIII Circoscrizione Calabria. Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.182 del 7 agosto 2026 è stato infatti pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica con il quale è stata formalmente indetta la consultazione elettorale per le giornate di domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026. In vista del voto sono stati pubblicati anche gli avvisi e i relativi modelli di domanda per la disponibilità di scrutatori e presidenti di seggio. Si tratta degli atti necessari per consentire agli interessati di manifestare la propria disponibilità a svolgere le funzioni nei seggi elettorali durante la consultazione suppletiva.

Per quanto riguarda gli scrutatori, il termine ultimo per la presentazione delle domande di disponibilità è fissato al 31 agosto 2026. Per i presidenti di seggio, invece, le domande potranno essere presentate entro il 21 settembre 2026. La consultazione del 27 e 28 settembre riguarderà dunque il collegio uninominale 05-Reggio di Calabria della Camera dei Deputati, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto.

Questi gli avvisi: