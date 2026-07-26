Reggina, arrivano i nuovi: 18 calciatori al Sant’Agata, tanti big. Per l’attaccante sondaggi pazzeschi in serie B: così nasce una (vera) corazzata

Cari tifosi della Reggina, guardate come nasce una vera corazzata. A fronte delle chiacchiere, dei proclami, degli annunci basati sul nulla dei tre disastrosi anni di Ballarino e compagnia, adesso Claudio Lotito con l’ottimo Giancarlo Romairone fanno scuola e doposcuola a tanti allocchi che pensavano di poter dominare i Dilettanti con la squadra degli scorsi tre anni, e in questi giorni hanno persino il coraggio di storcere il muso mentre finalmente sì che stavolta sta nascendo uno squadrone. Per la prima volta nelle 5 sventurate estati in cui la Reggina, negli ultimi 11 anni, ha preparato il torneo dilettantistico. Nel corso della giornata di lunedì 27 luglio, infatti, arriveranno al Centro Sportivo Sant’Agata i primi 18 calciatori che già di per sé sono un punto di partenza all’altezza dell’obiettivo stagionale che non è vincere, ma stravincere e scappare subito da questa categoria.

Sono quasi tutti nuovi, e ci sono tanti big che arrivano da categorie superiori: soltanto 4 conferme della squadra di un anno fa, in barba a chi fino a ieri scriveva che si sarebbe ripartito da lì. I relitti della Reggina di Ballarino sono dispersi altrove: molti appenderanno le scarpette al chiodo, altri finiranno in giro per locali, altri ancora giocheranno in Eccellenza. Rimangono solo quattro, appunto: l’ottimo Antonio Lagonigro, forse l’unico vero colpo di mercato dell’era di Ballarino (che inizialmente l’aveva scartato), che però per il posto da titolare dovrà vedersela con Lorenzo Piras, e poi i due fratelli Girasole, Domenico e il più giovane, forte e talentuoso Rosario (anche loro, però, dovranno sgomitare eccome per il posto da titolare), e infine Momo Laaribi.

I nuovi arrivi in difesa e a centrocampo sono già grandi big

Gli acquisti importanti nello stesso reparto lasciano immaginare che tutti i confermati, però, sono in discussione per un posto da titolare nelle intenzioni di Marchionni, allenatore di altissimo livello, che ha portato in amaranto subito un big del calibro di Edoardo Lancini. Sarà lui il centrale a guidare la difesa: 85 presenze in serie B, 132 in serie C (torneo che ha vinto due volte), lui sì che è un vero “lusso per la categoria” e blinderà la retroguardia amaranto. Un altro colpo per la difesa è Federico Baggi: nonostante sia giovanissimo (22 anni), ha già 107 presenze in serie C condite da 5 gol e 4 assist. Stiamo parlando di due colpacci, strappati a tante squadre che li volevano in C. Ma loro scommettono che in C torneranno da protagonisti con la maglia amaranto. E, per completare il quadro dei nuovi difensori, ci sono anche il 19enne Ernesto Runza e l’ottimo prospetto della Primavera del Lecce Andrea Palmieri, appena 18enne ma considerato da tanti addetti ai lavori un profilo molto importante.

A centrocampo il colpaccio è quello di Mady Abonckelet: mediano francese che ha già vinto tre volte la serie D con il Vado proprio nell’ultima stagione, con il Campobasso due anni fa e con il Giugliano quattro anni fa. Anche l’altro acquisto di reparto è un ottimo profilo: Riccardo Rotulo, che vale doppio. Perché arriva dalla Nissa, una diretta concorrente, con cui l’anno scorso ha realizzato 5 gol e 8 assist e due anni fa addirittura 10 gol. Tre anni fa altri 9 gol con il Licata, niente male per un 26enne che ha già grande esperienza proprio nel girone della Reggina, con il fiuto del gol e un’ottima qualità tecnica.

Gli attaccanti: due big già presi e nomi pazzeschi per il centravanti

Gli attaccanti sono entrambi nomi nuovi, già annunciati come arrivi nei giorni scorsi: stiamo parlando di Giuliano Alma, che ha vinto le ultime due serie D con Barletta e Siracusa, e Michele Guida, trascinatore della promozione del Savoia nell’ultima stagione con 9 gol e 5 assist da seconda punta. Marchionni lo ha già allenato a Ravenna e non a caso è stato il primo acquisto della sua Reggina, già chiuso oltre una settimana fa.

Manca la prima punta, ma sarà proprio quello il colpo da novanta. Romairone nelle ultime ore si è mosso e ha preso informazioni per Cosimo Patierno dell’Avellino, in serie B. Stiamo parlando di un profilo impensabile per i Dilettanti: l’anno scorso ha trascinato gli Irpini alla promozione in B con 15 gol in serie C. L’anno prima ne aveva fatti, sempre in C, addirittura 21. E l’anno prima ancora, quindi tre anni fa, altri 19 sempre in C con il Virtus Francavilla. Le ultime volte che ha giocato in serie D, nel 2019 e nel 2020 con il Bitonto, ha segnato rispettivamente 22 e 20 reti con 5 assist complessivi. Ad Avellino guadagna 330 mila euro l’anno, lo vuole mezza serie C ed è difficile che scenda nei Dilettanti. Ma già soltanto il fatto che la Reggina abbia fatto un sondaggio per questo profilo, inserendosi nelal trattativa, testimonia il tipo di target che la società di Claudio Lotito sta trattando: profili già pronti a costruire un’ossatura di una squadra vincente anche in vista del prossimo torneo di serie C 2027/2028.

Il budget non è un problema: la società sta proponendo ingaggi superiori ai 100 mila euro a tutti gli over, con svariati calciatori che arrivano a 150 mila euro. Siamo di gran lunga oltre le cifre che negli scorsi anni hanno visto il Catania prima, il Trapani poi e infine il Siracusa, dominare il torneo (nei casi di Trapani e Siracusa, proprio a discapito della Reggina di Ballarino). Questo è Claudio Lotito. Così si costruisce una vera corazzata, che finalmente andrà a fare la preparazione in montagna, per la prima volta dopo tanti anni di sofferenze al caldo torrido di agosto al Sant’Agata con le inevitabili conseguenze atletiche poi pagate per tutta la stagione. A proposito, anche su questo fino a due giorni fa qualche malinformato scriveva che il ritiro si sarebbe svolto al Sant’Agata. Le solite strategie per aizzare la tifoseria. Nulla di più falso: come abbiamo sempre scritto su StrettoWeb, infatti, dopo le visite mediche il gruppo partirà subito per il Nord Italia nella giornata di mercoledì 29 luglio: la preparazione si svolgerà al fresco, in montagna, tra le altre big con tante amichevoli importanti già in cantiere.

E’ cambiato giusto qualcosina, rispetto al recente passato. No?