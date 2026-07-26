Reggina, ecco l’allenatore: ufficiale l’arrivo di Marco Marchionni

Secondo giorno di ufficialità per la Reggina, anche questa abbastanza scontata. Dopo l’annuncio del DS Romairone, arriva anche quello sull’allenatore: è Marco Marchionni il nuovo tecnico amaranto. Accordo già raggiunto, al netto della prudenza di Lotito in conferenza, il neo trainer sta già lavorando con la direzione tecnica per la squadra. Tanti giocatori, com’è noto, saranno annunciati in questi giorni, gli stessi che danno il via effettivo alla nuova stagione, la prima della nuova proprietà.

“A.S. Reggina 1914 comunica di aver assegnato l’incarico di allenatore della prima squadra al sig. Marco Marchionni. Nato a Monterotondo, Marchionni ha mosso i suoi primi passi da centrocampista proprio con il club romano, per poi trasferirsi all’Empoli nel 1998. I quattordici campionati di serie A disputati e le sei presenze con la Nazionale maggiore, testimoniano le straordinarie qualità del classe 1980, il quale ha vestito, tra le tante, anche le maglie di Juventus, Fiorentina e Parma” si legge nella nota ufficiale.

“La prima esperienza in panchina risale alla stagione 2018/2019, come vice allenatore della Carrarese guidata da Silvio Baldini. Nella stagione 2020/2021 ha assunto le redini del Foggia, centrando con i pugliesi i playoff di serie C. Nel settembre 2020, inoltre, ha conseguito l’abilitazione Uefa Pro. Il primo successo da allenatore, è arrivato a Novara: con Marchionni alla guida, i piemontesi hanno vinto il campionato di serie D 2021/2022, segnalandosi come miglior attacco e miglior difesa del loro girone. Dopo l’esperienza di Potenza (2022/2023) il biennio targato Ravenna, contrassegnato dalla vittoria della Coppa Italia e dei playoff di serie D, con conseguente ripescaggio tra i professionisti. Al nuovo mister amaranto, un caloroso benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro”.