Reggina, arriva la prima ufficialità sul fronte tecnico: Romairone è il nuovo DS

Lo aveva già ufficializzato Claudio Lotito in conferenza stampa, anche se l’accordo era dato già per fatto da prima. Ora c’è anche il comunicato del club: Giancarlo Romairone è il nuovo DS della Reggina. Si tratta della prima ufficialità sul fronte tecnico, preludio a quelle che seguiranno nei prossimi giorni, da mister Marchionni ai calciatori. “A.S. Reggina 1914 comunica di aver assegnato l’incarico di Direttore Sportivo del club al sig. Giancarlo Romairone. Nato a Genova il 21 aprile del 1970, il nuovo d.s. amaranto ha cominciato la sua lunga e prestigiosa carriera nel mondo del calcio in qualità attaccante, realizzando oltre cento reti tra i professionisti” si legge.

“Il percorso da dirigente, iniziato nel 2006 nelle vesti di Direttore Generale, ha visto Romairone assoluto protagonista in quel di Vercelli: prima la vittoria del campionato di serie D con la Pro Belvedere (squadra di un quartiere vercellese) nella stagione 2008/2009, poi il passaggio alla Pro Vercelli, condotta dalla Lega Pro Seconda Divisione fino alla serie B nella stagione 2011/2012, al termine di un autentico exploit che ha consentito ai bianchi piemontesi di tornare in serie cadetta dopo sessantaquattro anni”.

“Nel 2013/2014 l’approdo come direttore sportivo allo Spezia, con i liguri capaci di conquistare l’accesso ai playoff di B per la prima volta nella loro storia. Gli eccellenti risultati conseguiti sono valsi a Romairone il raggiungimento della serie A, con Carpi (2015/2016) e Chievo Verona (2017/2018 e 2018/2019). Dopo le esperienze di Bari (2020/2021) e Trieste (2022/2023, con gli alabardati è tornato a ricoprire il ruolo di Direttore Generale), il manager ligure è stato ingaggiato nel luglio del 2024 dalla Lazio del Presidente Lotito, assumendo l’incarico di collaboratore dell’area tecnica della prima squadra. Al Direttore Romairone, un caloroso benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro”.