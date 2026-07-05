Messina, in corso il primo Consiglio comunale post elezioni: si apre la nuova consiliatura | FOTO

È iniziato il primo Consiglio comunale di Messina post elezioni. Si tratta del primissimo appuntamento istituzionale dopo il voto e rappresenta il passaggio formale di avvio della nuova consiliatura. La riunione del Consiglio comunale segna infatti l’insediamento dell’organo consiliare e l’avvio delle procedure previste per la piena operatività dell’Aula. È questo il dato centrale della giornata politica cittadina: con la prima seduta dopo le elezioni, Palazzo Zanca entra ufficialmente nella nuova fase amministrativa. Lo spostamento della seduta, prevista per ieri, sabato 4 luglio, è avvenuto per la concomitanza con i funerali della giovane Giulia, che sono stati celebrati nel Duomo di Messina. La convocazione odierna assume dunque un valore istituzionale particolarmente rilevante, perché consente di avviare formalmente il percorso della nuova consiliatura dopo il rinvio disposto nella giornata precedente.

AGGIORNAMENTI Nuovo stop per il consiglio comunale I consiglieri Antonella Russo del Partito Democratico e Marcello Scurria del gruppo “Scurria Sindaco”, sono intervenuti per sollevare la problematica sui vicepresidenti. Il presidente Minutoli ha sospeso il consiglio per 10 minuti.

Gli interventi di congratulazioni al neo presidente Minutoli Tutti i gruppi politici presenti a Palazzo Zanca, maggioranza e le opposizione di centrodestra e centrosinistra , sono intervenuti per fare le congratulazioni al neo presidente del consiglio comunale di Messina, Massimiliano Minutoli .

Minutoli eletto presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli , già assessore con i sindaci De Luca e Basile, è stato eletto, con 20 voti, nuovo presidente del consiglio comunale di Messina . Prende il posto di Nello Pergolizzi. MESSINA Messina: Minutoli è il nuovo presidente del Consiglio comunale, prende il posto di Pergolizzi

Si procede al voto per l'elezione del presidente del consiglio Si sta procedendo, in questi minuti, al voto per l’elezione del presidente del consiglio comunale di Messina . Massimiliano Minutoli prenderà il posto di Nello Pergolizzi .

Consiglio comunale sospeso Il consiglio comunale di Messina è stato sospeso per 10 minuti, Alla base dello stop, voluto dal gruppo di Fratelli d’Italia , è il dialogo trra i gruppi di opposizione su come schierarsi sul punto dell’elezione del presidente del consiglio.

Nessun consigliere comunale è ineleggibile Successivamente si è proceduto all’esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità dei vari consiglieri comunali di Messina ai fini della convalida degli eletti e all’esame di eventuali situazioni di incompatibilità dei vari consiglieri comunali. Nessun intervento e si è proceduto a passare al successivo ordine del giorno.

Cannata e Calafiore si dimettono da consigliere comunale: subentrano Di Ciuccio e Busà Gli assessori Liana Cannata e Alessandra Calafiore hanno ufficializzato in aula le dimissioni dalla carica di consigliere comunale , leggendo le motivazioni della loro scelta. Al loro posto entrano Rosaria Di Ciuccio e Giuseppe Busà , nelle file di Sud chiama Nord . MESSINA Messina, effetto Giunta sul Consiglio comunale: Di Ciuccio e Busà verso l’ingresso in aula

Un minuto di silenzio in memoria di Giulia Scimone Dopo il giuramento dei consiglieri comunali di Messina , si è optato per un minuto di silenzio in memoria di Giulia Scimone , morta in un drammatico incidente a Torre Faro.

Perrone presiede il consiglio comunale Con 2109 preferenze, Mariella Perrone (Partito Democratico) è la più votata ed è le a presiedere oggi il Consiglio Comunale di Messina . Accanto al presidente pro tempore dell’assemblea il segretario generale Rossana Carrubba .

Insediamento del consiglio comunale e giuramento dei consiglieri La seduta si è aperta con l’insediamento del Consiglio comunale di Messina e il giuramento dei consiglieri eletti di maggioranza ed opposizione, primo adempimento previsto per l’avvio ufficiale dell’attività dell’Aula.