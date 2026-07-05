Messina, in corso il primo Consiglio comunale post elezioni: si apre la nuova consiliatura | FOTO

Messina: al via il primo Consiglio comunale dopo il voto che ha visto vincente il sindaco Federico Basile e Sud chiama Nord. Lo spostamento di un giorno rispetto alla data inizialmente prevista è legato ai funerali della giovane Giulia

  • Insediamento Consiglio comunale Messina
    Foto di Pier Paolo Papalia / StrettoWeb
  • Insediamento Consiglio comunale Messina
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  • Basile
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  • Minutoli
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  • Oteri
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  • Gioveni
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  • Pergolizzi
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È iniziato il primo Consiglio comunale di Messina post elezioni. Si tratta del primissimo appuntamento istituzionale dopo il voto e rappresenta il passaggio formale di avvio della nuova consiliatura. La riunione del Consiglio comunale segna infatti l’insediamento dell’organo consiliare e l’avvio delle procedure previste per la piena operatività dell’Aula. È questo il dato centrale della giornata politica cittadina: con la prima seduta dopo le elezioni, Palazzo Zanca entra ufficialmente nella nuova fase amministrativa. Lo spostamento della seduta, prevista per ieri, sabato 4 luglio, è avvenuto per la concomitanza con i funerali della giovane Giulia, che sono stati celebrati nel Duomo di Messina. La convocazione odierna assume dunque un valore istituzionale particolarmente rilevante, perché consente di avviare formalmente il percorso della nuova consiliatura dopo il rinvio disposto nella giornata precedente.

AGGIORNAMENTI
  • 5 Lug 2026 | 13:26

    Nuovo stop per il consiglio comunale

    I consiglieri Antonella Russo del Partito Democratico e Marcello Scurria del gruppo “Scurria Sindaco”, sono intervenuti per sollevare la problematica sui vicepresidenti. Il presidente Minutoli ha sospeso il consiglio per 10 minuti.

  • 5 Lug 2026 | 13:18

    Gli interventi di congratulazioni al neo presidente Minutoli

    Tutti i gruppi politici presenti a Palazzo Zanca, maggioranza e le opposizione di centrodestra e centrosinistra, sono intervenuti per fare le congratulazioni al neo presidente del consiglio comunale di Messina, Massimiliano Minutoli.

  • 5 Lug 2026 | 12:52

    Minutoli eletto presidente del Consiglio comunale

    Massimiliano Minutoli, già assessore con i sindaci De Luca e Basile, è stato eletto, con 20 voti, nuovo presidente del consiglio comunale di Messina. Prende il posto di Nello Pergolizzi.

  • 5 Lug 2026 | 12:36

    Si procede al voto per l'elezione del presidente del consiglio

    Si sta procedendo, in questi minuti, al voto per l’elezione del presidente del consiglio comunale di Messina. Massimiliano Minutoli prenderà il posto di Nello Pergolizzi.

  • 5 Lug 2026 | 11:58

    Consiglio comunale sospeso

    Il consiglio comunale di Messina è stato sospeso per 10 minuti, Alla base dello stop, voluto dal gruppo di Fratelli d’Italia, è il dialogo trra i gruppi di opposizione su come schierarsi sul punto dell’elezione del presidente del consiglio.

  • 5 Lug 2026 | 11:54

    Nessun consigliere comunale è ineleggibile

    Successivamente si è proceduto all’esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità dei vari consiglieri comunali di Messina ai fini della convalida degli eletti e all’esame di eventuali situazioni di incompatibilità dei vari consiglieri comunali. Nessun intervento e si è proceduto a passare al successivo ordine del giorno.

  • 5 Lug 2026 | 11:42

    Cannata e Calafiore si dimettono da consigliere comunale: subentrano Di Ciuccio e Busà

    Gli assessori Liana Cannata e Alessandra Calafiore hanno ufficializzato in aula le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, leggendo le motivazioni della loro scelta. Al loro posto entrano Rosaria Di Ciuccio e Giuseppe Busà, nelle file di Sud chiama Nord.

  • 5 Lug 2026 | 11:39

    Un minuto di silenzio in memoria di Giulia Scimone

    Dopo il giuramento dei consiglieri comunali di Messina, si è optato per un minuto di silenzio in memoria di Giulia Scimone, morta in un drammatico incidente a Torre Faro.

  • 5 Lug 2026 | 11:35

    Perrone presiede il consiglio comunale

    Con 2109 preferenze, Mariella Perrone (Partito Democratico) è la più votata ed è le a presiedere oggi il Consiglio Comunale di Messina. Accanto al presidente pro tempore dell’assemblea il segretario generale Rossana Carrubba.

  • 5 Lug 2026 | 11:32

    Insediamento del consiglio comunale e giuramento dei consiglieri

    La seduta si è aperta con l’insediamento del Consiglio comunale di Messina e il giuramento dei consiglieri eletti di maggioranza ed opposizione, primo adempimento previsto per l’avvio ufficiale dell’attività dell’Aula.

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