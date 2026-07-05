Messina: Minutoli è il nuovo presidente del Consiglio comunale, prende il posto di Pergolizzi

Massimiliano Minutoli è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Messina. L’ex assessore prende il posto di Nello Pergolizzi. Entrambi fanno parte di Sud chiama Nord, movimento che mantiene così la presidenza del Consiglio comunale. La nomina di Minutoli rappresenta un passaggio significativo nella vita istituzionale della città, perché riguarda una delle figure centrali dell’assemblea cittadina. Il presidente del Consiglio comunale ha infatti il compito di guidare i lavori d’aula, garantire il corretto svolgimento delle sedute e assicurare il funzionamento dell’attività consiliare.

Il passaggio da Nello Pergolizzi a Massimiliano Minutoli

Con l’arrivo di Massimiliano Minutoli alla presidenza, si apre una nuova fase per il Consiglio comunale di Messina. Minutoli subentra a Nello Pergolizzi, in un cambio interno alle file di Sud chiama Nord. Il passaggio assume rilievo politico perché non modifica l’appartenenza del ruolo apicale dell’aula consiliare, che resta espressione dello stesso movimento. Al tempo stesso, porta alla presidenza una figura che ha già ricoperto incarichi amministrativi e politici in diversi momenti della vita istituzionale messinese.

L’esperienza politica di Massimiliano Minutoli

Il profilo di Massimiliano Minutoli è segnato da un percorso politico iniziato a livello territoriale e proseguito poi nell’amministrazione comunale. Dal 2003 al 2005 è stato consigliere del XIV Quartiere, maturando una prima esperienza diretta nell’attività istituzionale di prossimità. Successivamente, dal 2008 al 2013, ha ricoperto il ruolo di consigliere della 3ª Circoscrizione. Anche in questo caso, il suo impegno si è sviluppato all’interno degli organismi territoriali, a stretto contatto con le esigenze dei quartieri e con le dinamiche amministrative locali. Il percorso politico di Minutoli è proseguito poi a Palazzo Zanca. Dal 2018 al 2022 è stato assessore comunale e ha continuato a ricoprire lo stesso incarico anche nel periodo 2022-2026. Una continuità amministrativa che definisce il profilo del nuovo presidente del Consiglio comunale come quello di un amministratore con una presenza consolidata nella vita politica cittadina.

Dagli incarichi amministrativi alla guida dell’aula consiliare

La nuova carica di presidente del Consiglio comunale di Messina arriva dunque al termine di un percorso politico articolato. L’esperienza nei quartieri, nelle circoscrizioni e nella giunta comunale rappresenta uno degli elementi principali della biografia istituzionale di Massimiliano Minutoli. Il suo ingresso alla guida dell’aula consiliare segna il passaggio da un ruolo di governo amministrativo, svolto come assessore, a una funzione di garanzia e coordinamento dei lavori del Consiglio. Si tratta di un incarico diverso, che richiede equilibrio istituzionale e capacità di gestione del confronto politico all’interno dell’assemblea.

L’esperienza lavorativa e il legame con la Marina Militare

Accanto al percorso politico, la biografia di Massimiliano Minutoli comprende una lunga esperienza lavorativa legata al Ministero della Difesa e alla Marina Militare. Dal 16 settembre 2016 risulta in congedo dal Ministero della Difesa, dopo un percorso professionale sviluppato in diversi ambiti operativi, logistici e organizzativi. Dal 2016 a oggi si occupa inoltre di attività sociali senza scopo di lucro nella gestione del Circolo FENAPI PIEMONTE di Messina. Un impegno che si affianca al percorso amministrativo e politico, collocandosi nell’ambito delle attività sociali sul territorio.

Gli anni nella logistica e nel coordinamento delle attività militari

Tra il 2005 e il 2016, Massimiliano Minutoli ha svolto attività di direzione e coordinamento delle attività logistiche del magazzino vestiario e del casermaggio presso la Base Elicotteri della Marina Militare di Catania. Si tratta di una fase importante del suo percorso lavorativo, caratterizzata da mansioni organizzative e gestionali all’interno di una struttura militare. L’esperienza maturata nella logistica e nel coordinamento rappresenta uno degli aspetti centrali del suo profilo professionale.

Il lavoro nel controllo qualità e nella manutenzione

Dal 2003 al 2005, Minutoli ha svolto attività di controllo del personale nel Nucleo di Controllo Qualità e Manutenzione, con riferimento alla componente aeromobili. Anche questa esperienza si inserisce nel percorso svolto all’interno della Marina Militare, in un settore tecnico e operativo. Il periodo nel controllo qualità e nella manutenzione ha contribuito a rafforzare competenze legate alla verifica, all’organizzazione e alla gestione del personale, elementi ricorrenti nella sua carriera professionale.

L’esperienza a Messina tra materiali, mezzi nautici e infrastrutture

Dal 2001 al 2003, Massimiliano Minutoli è stato destinato a Messina, nel Gruppo Navi uso locale, con mansioni di consegnatario di materiali e mezzi nautici e di responsabile di banchine e infrastrutture. In questa fase si è occupato anche dell’alienazione di mezzi fuori uso e della realizzazione di nuovi impianti. Un’esperienza che ha avuto un legame diretto con la città di Messina e con attività operative connesse alla gestione di mezzi, materiali e infrastrutture.

Le missioni internazionali sulle unità navali Classe Maestrale

Dal 1998 al 2001, Minutoli è stato imbarcato su Unità Navali Classe Maestrale a Taranto. In quel periodo ha ricoperto il ruolo di consegnatario materiali e scritture contabili del Reparto Aeromobili, prendendo parte a missioni internazionali di pace e rappresentanza. Questa parte della sua esperienza lavorativa evidenzia il coinvolgimento in attività operative svolte anche fuori dal contesto locale, nell’ambito delle funzioni della Marina Militare.

I primi anni operativi e il riconoscimento durante l’eruzione dell’Etna

Dal 1988 al 1998, Massimiliano Minutoli ha svolto attività operativa presso il 2° Gruppo Elicotteri Marina di Catania. In quegli anni ha preso parte anche ai soccorsi durante l’eruzione dell’Etna del 1991. Per quell’attività ha ricevuto una medaglia di riconoscimento dal Ministro della Protezione Civile. Si tratta di uno degli elementi più rilevanti del suo percorso professionale, perché collega l’esperienza militare a un intervento di soccorso in un momento di emergenza.

Il profilo del nuovo presidente del Consiglio comunale

La biografia di Massimiliano Minutoli, nuovo presidente del Consiglio comunale di Messina, unisce esperienza politica, amministrativa, sociale e professionale. Il suo percorso comprende incarichi nei quartieri, nella circoscrizione, nella giunta comunale e ora alla guida del Consiglio comunale. Il cambio alla presidenza, con Minutoli che prende il posto di Nello Pergolizzi, conferma la continuità di Sud chiama Nord nel ruolo. Al tempo stesso, apre una nuova fase per l’aula consiliare messinese, affidata a una figura con una lunga esperienza maturata sia nelle istituzioni locali sia nel servizio presso la Marina Militare.