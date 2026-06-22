Messina, effetto Giunta sul Consiglio comunale: Di Ciuccio e Busà verso l’ingresso in aula

Le nuove nomine nella Giunta comunale di Messina sono destinate ad avere effetti diretti anche sulla composizione del Consiglio comunale. Dopo le assegnazioni in Giunta, infatti, dovrebbero entrare in aula Sara Di Ciuccio e Giuseppe Busà, primi non eletti al posto degli assessori Alessandra Calafiore e Liana Cannata (che si dimetteranno). Le scelte legate alla nuova squadra amministrativa guidata dal sindaco Federico Basile non incidono soltanto sulla Giunta, ma ridisegnano anche gli equilibri interni al Consiglio comunale di Messina, con nuovi ingressi e nuovi ruoli istituzionali in via di definizione.

Alessandra Calafiore e Liana Cannata lasciano spazio ai primi non eletti

Il nodo centrale riguarda il posto degli assessori Alessandra Calafiore e Liana Cannata. Con il loro ingresso nella squadra di governo cittadina, si apre la possibilità del subentro in Consiglio dei primi non eletti, cioè Sara Di Ciuccio e Giuseppe Busà. Questo meccanismo conferma il legame diretto tra le scelte compiute nella formazione della Giunta comunale e gli assetti dell’aula. Ogni passaggio nell’esecutivo produce conseguenze sulla composizione del Consiglio, chiamato a riorganizzarsi in base agli incarichi assegnati. La nuova fase amministrativa, quindi, non riguarda soltanto le deleghe degli assessori o la distribuzione delle competenze all’interno della Giunta, ma anche il funzionamento del Consiglio comunale, che dovrà accogliere i nuovi ingressi derivanti dalle nomine.

Massimiliano Minutoli fuori dalla sestina iniziale

Un altro passaggio significativo riguarda l’ex assessore Massimiliano Minutoli. Fuori dalla sestina inizialmente designata, Minutoli non è entrato nella nuova composizione della Giunta, ma il suo percorso istituzionale sembra comunque destinato a proseguire con un ruolo di primo piano. Minutoli andrà quasi certamente a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio comunale, incarico attualmente occupato da Nello Pergolizzi.