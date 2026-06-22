Messina: ufficializzata la nuova giunta Basile, ci sono delle soprese | NOMI e FOTO

A Messina prende ufficialmente forma la nuova scacchiera amministrativa della Giunta guidata dal sindaco Federico Basile. La notizia centrale riguarda l’ingresso di quattro nuovi assessori che si aggiungono ai componenti già designati in prima battuta, completando così il quadro politico e amministrativo dell’esecutivo comunale. I nuovi nomi sono quelli dell’ex assessore Francesco Caminiti (non era stato designato), del presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli, dell’ex provveditore agli Studi Stello Vadalà e della giovane Iris Forami. Tra gli assessori designati manca Max Minutoli che dovrebbe essere il nuovo presidente del consiglio comunale al posto di Nello Pergolizzi.

Gli assessori già designati in prima battuta

I quattro nuovi assessori si aggiungono a quelli già designati in prima battuta, ovvero Liana Cannata, Massimo Finocchiaro, Alessandra Calafiore, Enzo Caruso e Nino Carreri. Con questi nomi, la squadra amministrativa del sindaco Federico Basile assume una fisionomia più completa e definita. Il nuovo assetto tiene insieme conferme, nuovi ingressi e passaggi di responsabilità. La composizione della Giunta Basile diventa così il punto di partenza per una nuova fase amministrativa, nella quale il sindaco ridefinisce il mosaico delle competenze dei singoli assessori attraverso l’assegnazione delle deleghe.

Sud chiama Nord e il ruolo di Laura Castelli nella nuova Giunta

Tra i nuovi ingressi spicca quello di Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord. La sua presenza nella nuova Giunta Basile assume un rilievo politico particolare, considerando il ruolo ricoperto all’interno del movimento. Sarà il vicesindaco di Messina.