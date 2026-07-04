Addio a Giulia Scimone: folla e commozione ai funerali nel Duomo di Messina | FOTO

Un’intera città si è fermata per l’ultimo saluto a Giulia Scimone, la ragazza di 16 anni che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto il 28 giugno scorso in via Circuito, la strada che conduce a Torre Faro. Oggi, al Duomo di Messina, si sono svolti i funerali in un clima di profonda commozione, tra lacrime, silenzio e dolore condiviso. I genitori, il fratello e i parenti di Giulia sono stati circondati dall’affetto di tantissime persone, arrivate per testimoniare vicinanza in un momento segnato da una sofferenza difficile da raccontare.

Messina in lutto per Giulia Scimone

Il dolore per la morte di Giulia Scimone ha attraversato tutta Messina. La scomparsa della sedicenne, avvenuta dopo l’incidente in via Circuito, ha profondamente scosso la città, che oggi ha vissuto una giornata di lutto e raccoglimento. Per questa giornata il sindaco Federico Basile ha proclamato il lutto cittadino, un segno istituzionale di partecipazione al dolore della famiglia e della comunità. La tragedia ha colpito non solo chi conosceva personalmente Giulia, ma anche tanti cittadini che si sono sentiti coinvolti da una perdita così giovane e improvvisa.

I funerali al Duomo di Messina tra lacrime e commozione

I funerali di Giulia Scimone si sono svolti oggi al Duomo di Messina, dove la chiesa, con le sue ampie navate, ha accolto le tante persone che hanno voluto partecipare all’ultimo saluto. La presenza numerosa di amici, parenti, conoscenti e cittadini ha trasformato la celebrazione in un momento di dolore collettivo. Dentro il Duomo, il sentimento dominante è stato quello di una comunità ferita, raccolta attorno ai genitori, al fratello e a tutta la famiglia di Giulia, nel tentativo di offrire affetto e vicinanza davanti a una tragedia che ha lasciato senza parole.

L’incidente del 28 giugno in via Circuito

Giulia Scimone aveva appena 16 anni. La sua vita si è spezzata nell’incidente avvenuto il 28 giugno scorso in via Circuito, la strada che conduce a Torre Faro. Da quel momento, la notizia ha profondamente segnato la città. Il luogo dell’incidente è diventato uno spazio di memoria e raccoglimento, dove il dolore privato della famiglia si è intrecciato con quello pubblico di una comunità intera.

Torre Faro si ferma nel giorno dell’ultimo saluto

Anche la comunità di Torre Faro è stata travolta dal dolore. Nel giorno dei funerali, il quartiere si è fermato in segno di rispetto e partecipazione. Molti negozi hanno tenuto le saracinesche abbassate, contribuendo a rendere visibile il lutto che ha colpito la comunità. Il silenzio delle attività chiuse racconta la vicinanza di Torre Faro alla famiglia di Giulia e il senso di smarrimento provocato dalla morte della sedicenne. Una tragedia che ha lasciato un segno profondo nel territorio e nelle persone che lo vivono.

Fiori, palloncini e messaggi vicino al luogo dell’incidente

A Torre Faro, a pochi metri dal luogo in cui si è verificato il drammatico incidente, nei pressi di casa dei nonni della ragazza, ogni giorno vengono deposti fiori, palloncini e messaggi in ricordo di Giulia Scimone. Sono gesti semplici ma carichi di significato, segni concreti di affetto per una ragazza ricordata come unica, piena di gioia e amore per la vita. Quel punto della strada è diventato un luogo in cui lasciare un pensiero, fermarsi in silenzio e manifestare vicinanza alla famiglia straziata dal dolore.

Il ricordo di Giulia, una ragazza piena di gioia e amore per la vita

Nel dolore di queste ore, il ricordo di Giulia resta legato alla sua giovane età, alla sua vitalità e all’affetto che la circondava. Viene descritta come una ragazza unica, piena di gioia e amore per la vita. L’ultimo abbraccio al Duomo di Messina ha restituito l’immagine di una città unita nel dolore, capace di stringersi attorno a una famiglia colpita da una perdita immensa. La morte di Giulia Scimone resta una ferita profonda per Messina e per la comunità di Torre Faro, che oggi hanno scelto il silenzio, la commozione e la vicinanza per accompagnare l’ultimo saluto alla sedicenne.