Messina, proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Giulia Scimone

Il Sindaco di Messina Federico Basile ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 4 luglio 2026, in concomitanza con le esequie della giovane Giulia Scimone, tragicamente scomparsa lo scorso 28 giugno a seguito di un incidente stradale avvenuto a Torre Faro. La decisione intende interpretare il profondo sentimento di dolore e di partecipazione che ha coinvolto l’intera comunità messinese, profondamente colpita dalla perdita della quindicenne, e manifestare, in forma solenne e istituzionale, la vicinanza dell’Amministrazione comunale e della città alla famiglia. Le esequie saranno celebrate, alle ore 16.30 presso la Basilica Cattedrale di Messina.

E’ stata disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali per l’intera giornata

Con il provvedimento è stata disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali per l’intera giornata di sabato 4 luglio e la sospensione delle eventuali manifestazioni pubbliche programmate nella fascia oraria coincidente con lo svolgimento della cerimonia funebre. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, gli uffici pubblici e le attività produttive e commerciali ad osservare un minuto di silenzio alle ore 16.30, in concomitanza con l’inizio delle esequie, quale segno di raccoglimento e di partecipazione al dolore della famiglia. Rivolge inoltre un invito alle organizzazioni politiche, sindacali, culturali, sociali e sportive, nonché al mondo dell’associazionismo, ad aderire al lutto cittadino nelle forme ritenute più opportune, nel rispetto del carattere istituzionale della commemorazione.

La proclamazione del lutto cittadino rappresenta un momento di riflessione condivisa sul valore della vita, sul rispetto delle regole della circolazione stradale e sul senso di responsabilità che deve accompagnare ogni utente della strada, affinché tragedie come questa non abbiano più a ripetersi.